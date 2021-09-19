Наразі бюджет зверстано лише у першій редакції. Отже, зміни ще впроваджуватимуть, а цифри корегуватимуть.

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З того, що вже зараз можна побачити – менше грошей передбачено на Офіс Президента та Верховну Раду. Більше грошей на медицину, армію та освіту. І тут питань немає жодних, адже наче ж саме так і має воно бути.

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Утім, є 2 моменти, які все ж таки в мене питання викликають.

Грошей на суспільного мовника бракує

Момент перший – менше грошей передбачено на суспільного мовника.

Це телеканал UA: Перший, який багато хто і досі за старою пам'яттю називає УТ-1. Утім, я би не радив зневажливо до нього ставитися. Ба більше я категорично не розділяю радикальних висловів – мовляв, "Те УТ-1 легше закрити, аніж прогодувати, адже все одно їх ніхто не дивиться, тоді нащо гроші платників податків на тих дармоїдів витрачати".

Так от, на мою особисту думку на суспільного мовника нам навпаки треба іще більше державних грошей виділяти. Адже натепер – це єдиний спосіб створити в Україні дійсно незалежний від олігархів телеканал, який доноситиме глядачам правдиву інформацію, правдиву, а не таку, яка цікава олігархам.

Тут ви можете мені заперечити, що 24 телеканал вже зараз все це робить – але направду в нас значно менші ресурси і менше покриття передавачами, аніж у суспільного мовника, тому він – теоретично – до більшої аудиторії українців здатен достукатися.



Коротко про Держбюджет-2022 / Інфографіка 24 каналу

Але, що ми бачимо в проєкті бюджету на 2022 рік, що цьому суспільному мовнику – обрізають тепер фінансування, як на мене – це велика помилка, адже так його банально позбавляють тепер можливості ставати кращим, щоби конкурувати з олігархічними телеканалами.

Що буде зі субсидіями

Другий дивний момент в бюджеті на 2022 рік – це зменшення грошей на виплату українцям субсидій.

Чому цей момент мені дивний? Бо зазвичай усі попередні українські влади на тих субсидіях ніколи не економили. Це в усі часи так було – і за умовного Ющенка і за Януковича.

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Направду, це був з боку влади такий собі спосіб підкупу українців, тобто ціни зростали, економіка на ладан дихала, але влада заспокоювала, мовляв, не хвилюйтеся, не обурюйтеся, ми вам субсидіями усе обов'язково компенсуємо. І з державної кишені компенсували українцям свою некомпетентність, свою неспроможність ту економіку налагодити.

Так воно було і раніше, грошей на субсидії дійсно не шкодували, і роздавали їх реально направо і наліво, давали буквально усім, хто попросить.

За часів Порошенка отримати субсидію було легше, аніж по хліб сходити.

Але, як ми бачимо, тепер от в бюджеті на ті субсидії запланували майже на 20% менше грошей.

І от думай, що хочеш – чи то наша економіка реально стала кращою, тобто ми реально стали багатшими, а значить субсидій ми потребуємо у меншій кількості. Чи то просто у проєкті бюджету якась помилка, яку скорегують, перед тим як остаточно затверджувати той головний кошторис країни.

Найімовірніше, ніяка то не помилка, і грошей на субсидії дійсно заклали менше, але це тому що тепер їх даватимуть лише тим, хто їх дійсно потребує.

Адже, я думаю, ні для кого не є секретом, що чимало хитромудрих наших співгромадян собі ті субсидії оформлювали, хоча і не мали не те права. В них було достатньо заробітків, але ж це солодке слово "халява", ця можливість "надурити державу" – чимало хто не втримувався від такої спокуси.

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Утім, останнім часом держава узялася відсіювати таких хитрованів, зокрема в субсидіях відмовляють тепер тим, в кого забагато житла, чи тим, в кого кілька автівок, чи тим, хто валюту скуповує на тисячі гривень.

І таких, направду, виявилося чимало, відповідно кількість тих, хто вправі претендувати на допомогу від держави зменшилася, а отже зменшилася і загальна сума, закладена у бюджет на виплату українцям тих субсидій.