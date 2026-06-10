Двічі атакували найбільшу нафтобазу Росії на Кавказі: Сили оборони розтрощили 15 резервуарів

Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі "Грушовая" в російському Новоросійську. За попередніми оцінками, внаслідок атаки було пошкоджено від 10 до 15 резервуарів із паливом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на аналіз супутникових знімків.

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Згідно із оприлюдненими даними, внаслідок удару 8 червня знищено чи значно пошкоджено щонайменше 4 – 5 резервуарів.

Однак ця нафтобаза вже раніше зазнавала ударів. Після атак, що відбулися у травні та на початку червня, кількість пошкоджених резервуарів на об'єкті зросла до 15.

Зауважимо, що нафтобаза "Грушовая" є одним із найбільших об'єктів зберігання нафтопродуктів на Кавказі. Разом із тим вона є важливим елементом логістичної інфраструктури російського паливно-енергетичного комплексу.

Де ще гриміли вибухи у Росії?

Уночі та вранці 10 червня Росія зазнала нової атаки – у Самарі внаслідок прильотів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу.

Тоді як в Чебоксарах під удар потрапив Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування, який спеціалізується на виготовленні комплектуючих для ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракетних комплексів "Іскандер-М" і крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російській території.