Дочірне підприємство "Нафтогазу" замовило програмне забезпечення для управління талантами на 1,97 мільйонів євро.

Розробником придбаного софту є британська компанія Cornerstone OnDemand. Про це повідомили "Наші гроші", посилаючись на дані системи Prozorro.

До слова "Нафтогаз" планує інвестувати до 30 мільярдів у видобуток газу

Програмне забезпечення впроваджувтаимуть у трьох напрямках:

Learning – для навчання персоналу;

Performance – для управління продуктивністю;

Careers – для кар'єрного планування та Recruiting для підбору персоналу.

Щонайменше 15 тисяч користувачів зможуть цим користуватись до кінця 2022 року. Окрім цього, якщо буде необхідно, "Нафтогаз Цифрові технології" окремо замовить додаткові послуги з впровадження і налаштування в обсязі не більше 200 людино-днів.

Що відомо про "Нафтогаз Цифрові технології"