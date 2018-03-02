"Нафтогаз" дотепно потролив "Газпром" за гучну заяву

Глава Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" лаконічно відреагував на заяву "Газпром" про термінове розірвання контрактів з українською компанією.

Після поразки у Стокгольмському арбітражі 2 лютого російський "Газпром" оголосив про початок процедури розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз".

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Глава Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на своїй сторінці у Facebook залишив лаконічний допис щодо дивної ситуації з "Газпромом".

"Самі пішли в трибунал, самі ж і образилися, коли програли", – коротко висловився щодо ситуації з "Газпромом" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.



У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".