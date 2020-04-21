"Нафтогаз" і Expert Petroleum уклали контракт на видобуток газу в Західній Україні

НАК "Нафтогаз" вирішив залучити інвестиції міжнародної компанії Expert Petroleum для збільшення видобутку газу в Західній Україні. Договір розрахований на 15 років, а вже за перші 5 компанія має інвестувати в українську газову галузь 1 мільярд гривень.

Перед цим міжнародна компанія з головним офіом у Бухаресті змогла виграти відкритий конкурс, повідомляє "Нафтогаз".

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Українська компанія прогнозує, що партнерство з Expert Petroleum дозволить за 5 років видобувати додаткові щонайменше 300 мільйонів кубометрів газу з 13 малих родовищ.

Роль міжнародного інвестора передовсім полягатиме в інвестуванні в українські родовища та видобуток. Компанія зобов'язана інвестувати у:

інтенсифікацію видобутку,

буріння свердловин,

розвиток інфраструктури,

потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.

Контракт укладено на 15 років, але містить пункт про можливість продовження його дії ще на 10 років.

Для того, аби працювати в Україні компанія Expert Petroleum навіть зареєструвала юридичну особу ТОВ "Експерт Петролеум Україна", яка й виступила стороною договору.

Що відомо про компанію Expert Petroleum?Це міжнародна компанія з французьким капіталом. Вона входить до групи GMS – великої інвестиційної групи з активами в усьому світі.



Компанія займається інвестиціями у виснажені свердловини. Вона вкладає гроші в їхню інфраструктуру, підвищення видобутку тощо. У цей час компанія бере усю відповідальність за ризики на себе.



Карта газових родовищ України / дані "Надра України"