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      "Нафтогаз" і Expert Petroleum уклали контракт на видобуток газу в Західній Україні

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      "Нафтогаз" знайшов інвестора для видобутку газу на Заході України / ілюстративне фото

      НАК "Нафтогаз" вирішив залучити інвестиції міжнародної компанії Expert Petroleum для збільшення видобутку газу в Західній Україні. Договір розрахований на 15 років, а вже за перші 5 компанія має інвестувати в українську газову галузь 1 мільярд гривень.

      Перед цим міжнародна компанія з головним офіом у Бухаресті змогла виграти відкритий конкурс, повідомляє "Нафтогаз".

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      Українська компанія прогнозує, що партнерство з Expert Petroleum дозволить за 5 років видобувати додаткові щонайменше 300 мільйонів кубометрів газу з 13 малих родовищ.

      Роль міжнародного інвестора передовсім полягатиме в інвестуванні в українські родовища та видобуток. Компанія зобов'язана інвестувати у:

      • інтенсифікацію видобутку,
      • буріння свердловин,
      • розвиток інфраструктури,
      • потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.

      Контракт укладено на 15 років, але містить пункт про можливість продовження його дії ще на 10 років.

      Для того, аби працювати в Україні компанія Expert Petroleum навіть зареєструвала юридичну особу ТОВ "Експерт Петролеум Україна", яка й виступила стороною договору.

      Що відомо про компанію Expert Petroleum?Це міжнародна компанія з французьким капіталом. Вона входить до групи GMS – великої інвестиційної групи з активами в усьому світі.

      Компанія займається інвестиціями у виснажені свердловини. Вона вкладає гроші в їхню інфраструктуру, підвищення видобутку тощо. У цей час компанія бере усю відповідальність за ризики на себе.


      Карта газових родовищ України / дані "Надра України"

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Інвестиції 24 Інвестиції Інвестиції Газ Нафтогаз
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