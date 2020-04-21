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      Світовий обвал цін на нафту: як від цього може виграти Україна

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      Україна під час кризи може зберігати нафту інших країн, – "Нафтогаз" / aljazeera.com

      У зв'язку з пандемією коронавірусу та карантином у більшості країн світу ціна нафти впала настільки, що виробники готові платити, аби її тільки забрали. Директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підкреслив, що зберігання нафти нині стає найприбутковішим бізнесом, а Україна має усі можливості для цього.

      Нинішні проблеми можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому, підкреслив Вітренко у своєму фейсбуці.

      Важливо Ціна на нафту вперше в історії коштує -40 доларів за барель і продовжує падіння

      Схоже, бізнес зі зберігання нафти є найбільш прибутковим зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетузувати. З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може, наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом,
      – зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".

      Він розповів, що в Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Також є працюючий завод у Кременчуці з ємкостями для зберігання та багато зупинених заводів, де мали б бути такі ємкості.

      Пізніше він додав до свого поста, що передовсім Україна має зберігати не російську нафту, а з інших країн та зазначив, що величезне сховище на 1 мільйон тонн також повинно бути у Міністерства оборони.

      Що відомо про обвал цін на нафту?Передовсім він спричинений карантинними обмеженнями у більшості країн. Через це різко знизився попит на нафту, а відповідно й впали ціни.

      Ще одним вагомим чинником впливу є те, що країни, які видобувають нафту, не змогли одразу дійти згоди щодо скорочення видобутку. Вони "грали м'язами", продовжуючи активний видобуток "чорного золота", яке нині банально нікуди дівати.


      Нафтотранспортна система України / зображення Укртранснафти

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Інвестиції Інвестиції 24 Інвестиції Юрій Вітренко Обвал цін на нафту Нафтогаз Нафта Новини України
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