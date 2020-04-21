07:59
21 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ НЕФТЬ

      Мировой обвал цен на нефть: как от этого может выиграть Украина

      - Читати новину українською
      Україна під час кризи може зберігати нафту інших країн, – "Нафтогаз" / aljazeera.com

      В связи с пандемией коронавируса и карантином в большинстве стран мира цена нефти упала настолько, что производители готовы платить, чтобы ее только забрали. Директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что хранение нефти сейчас становится самым прибыльным бизнесом, а Украина имеет все возможности для этого.

      Нинішні проблеми можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому, підкреслив Вітренко у своєму фейсбуці.

      Важливо Ціна на нафту вперше в історії коштує -40 доларів за барель і продовжує падіння

      Схоже бізнес зі зберігання нафти найбільш прибутковим зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетузувати. З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може, наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом,
      – зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".

      Він розповів, що в Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Також є працюючий завод у Кременчуці з ємкостями для зберігання та багато зупинених заводів, де мали б бути такі ємкості.

      Пізніше він додав до свого поста, що передовсім Україна має зберігати не російську нафту, а з інших країн та зазначив, що величезне сховище на 1 мільйон тонн також повинно бути у Міністерства оборони.

      Що відомо про обвал цін на нафту?Передовсім він спричинений карантинними обмеженнями у більшості країн. Через це різко знизився попит на нафту, а відповідно й впали ціни.

      Ще одним вагомим чинником впливу є те, що країни, які видобувають нафту, не змогли одразу дійти згоди щодо скорочення видобутку. Вони "грали м'язами", продовжуючи активний видобуток "чорного золота", яке нині банально нікуди дівати.


      Нафтотранспортна система України / зображення Укртранснафти

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Инвестиции Инвестиции 24 Инвестиции Юрий Витренко Обвал цен на нефть Нафтогаз нефть Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      20 апреля , 22:00 Как перестать бояться будущего после коронавируса
      Іван Примаченко
      20 апреля , 19:00 Как прокачать свой английский на карантине
      Максим Сундалов