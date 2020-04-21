Мировой обвал цен на нефть: как от этого может выиграть Украина
В связи с пандемией коронавируса и карантином в большинстве стран мира цена нефти упала настолько, что производители готовы платить, чтобы ее только забрали. Директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что хранение нефти сейчас становится самым прибыльным бизнесом, а Украина имеет все возможности для этого.
Нинішні проблеми можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому, підкреслив Вітренко у своєму фейсбуці.
Важливо Ціна на нафту вперше в історії коштує -40 доларів за барель і продовжує падіння
Схоже бізнес зі зберігання нафти найбільш прибутковим зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетузувати. З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може, наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом,
– зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".
Він розповів, що в Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Також є працюючий завод у Кременчуці з ємкостями для зберігання та багато зупинених заводів, де мали б бути такі ємкості.
Пізніше він додав до свого поста, що передовсім Україна має зберігати не російську нафту, а з інших країн та зазначив, що величезне сховище на 1 мільйон тонн також повинно бути у Міністерства оборони.
Що відомо про обвал цін на нафту?Передовсім він спричинений карантинними обмеженнями у більшості країн. Через це різко знизився попит на нафту, а відповідно й впали ціни.
Ще одним вагомим чинником впливу є те, що країни, які видобувають нафту, не змогли одразу дійти згоди щодо скорочення видобутку. Вони "грали м'язами", продовжуючи активний видобуток "чорного золота", яке нині банально нікуди дівати.
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