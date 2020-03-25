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      "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості: які вони тепер

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      "Нафтогаз" підвищує ціни на газ для промисловості / ukrinform.ua

      Ціни на газ для промисловості у квітні зростуть на 0,2 – 2,2% у порівнянні з березнем. "Нафтогаз" оприлюднив нові цінові пропозиції.

      Нова вартість газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання діятиме з 1 квітня. Про це свідчить інформація на сайті "Нафтогазу".

      Зверніть увагу У березні ціну на газ для населення знизили на 14%: це найнижча вартість з 2016 року

      Компанія пропонує газ за ціною 4,07 – 4,6 гривні за метр кубічний (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами),
      – йдеться у документі.

      У порівнянні з березневими, ціни у квітні будуть більшими на 0,2 – 2,2%. Вони є диференційованими та залежать від обсягів закупівлі та умов оплати.

      Що відомо про ціни на газ для промисловості

      Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Ціни Газ Нафтогаз Тарифи на газ
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