"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості: які вони тепер

Ціни на газ для промисловості у квітні зростуть на 0,2 – 2,2% у порівнянні з березнем. "Нафтогаз" оприлюднив нові цінові пропозиції.

Нова вартість газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання діятиме з 1 квітня. Про це свідчить інформація на сайті "Нафтогазу".

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Компанія пропонує газ за ціною 4,07 – 4,6 гривні за метр кубічний (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами),

– йдеться у документі.

У порівнянні з березневими, ціни у квітні будуть більшими на 0,2 – 2,2%. Вони є диференційованими та залежать від обсягів закупівлі та умов оплати.

Що відомо про ціни на газ для промисловості