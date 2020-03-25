"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості: які вони тепер
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Ціни на газ для промисловості у квітні зростуть на 0,2 – 2,2% у порівнянні з березнем. "Нафтогаз" оприлюднив нові цінові пропозиції.
Нова вартість газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання діятиме з 1 квітня. Про це свідчить інформація на сайті "Нафтогазу".
Зверніть увагу У березні ціну на газ для населення знизили на 14%: це найнижча вартість з 2016 року
Компанія пропонує газ за ціною 4,07 – 4,6 гривні за метр кубічний (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами),
– йдеться у документі.
У порівнянні з березневими, ціни у квітні будуть більшими на 0,2 – 2,2%. Вони є диференційованими та залежать від обсягів закупівлі та умов оплати.
Що відомо про ціни на газ для промисловості
- "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промислових користувачів на березень 2020 року на 12 – 15%.
- Відповідно до цього, у березні метр кубічний газу коштував 3,9 – 4,6 гривні (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).
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