Київ каже про значні руйнування "Дружби", а Будапешт не вірить: що показують супутникові знімки

Угорщина і Словаччина звинувачують Україну у тому, що та нібито навмисно саботує поставки російської нафти через "Дружбу". Київ своєю чергою пояснює, що нафтопровід був серйозно пошкоджений внаслідок чергової ворожої атаки. Втім, ці пояснення не задовольняють Будапешт і Братиславу. Ті продовжують уперто стверджувати, що нафтопровід цілий.

Супутникові знімки дозволяють приблизно оцінити, наскільки серйозними були пошкодження. Про це пише Texty.org.ua.

Чи справді нафтопровід "Дружба" серйозно пошкоджений?

За даними сервісу NASA, який відстежує пожежі, з початку 2025 року біля нафтопроводу поблизу "Дружби" зафіксували лише одну пожежу – одразу після атаки 27 січня 2026 року.

Пожежа на об'єкті нафтопроводу поблизу Бродів 27 – 29 січня 2026 року / Фото Texty.org.ua

Повідомляється, що дрон влучив у найбільший резервуар із приблизно 25 тисячами кубометрів нафти, тому пожежа була такою масштабною.

Також аналіз супутникових даних показує значні зміни на об'єкті станом на цей день, що свідчить про серйозні пошкодження. Для порівняння, у січні 2025 року подібних змін майже не було.

З огляду на відсутність інших великих пожеж протягом року, ймовірно, основні руйнування сталися саме під час атаки 27 січня 2026 року.

Оцінка масштабу руйнувань на основі Sentinel-1 станом на 28 січня 2026 року / Фото Texty.org.ua

Оцінка масштабу руйнувань на основі Sentinel-1 станом на січень 2025 року / Фото Texty.org.ua

Водночас певні зміни на об'єкті фіксували і раніше, протягом 2025 року, але без пожеж – їхню причину встановити складно. Важливо, що супутники показують не самі руйнування, а будь-які суттєві зміни – це можуть бути як пошкодження, так і, наприклад, нові захисні споруди.

Довідка: Sentinel-1 – це радарний супутник, який працює і вночі, і крізь хмари. Він фіксує дуже точні зміни на поверхні, порівнюючи два знімки одного місця. Так можна помітити навіть невеликі зсуви чи деформації. Якщо між знімками є різка зміна – це означає, що там щось сталося, найчастіше це пов'язано з руйнуваннями.

