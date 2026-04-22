Україна розпочала перекачувати нафту "Дружбою"

Україна розпочала відновлення прокачування нафти трубопроводом "Дружба" після завершення ремонтних робіт. Постачання до Словаччини можуть відновитися вже вранці 23 квітня.

Однак влада попереджає про збереження ризиків нових атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє міністрка економіки Словаччини Деніса Сакова.

Дивіться також Ціни на пальне у Словаччині: як на вартість вплинули війна в Ірані та проблеми з "Дружбою"

Що відновлено про відновлення постачання нафти?

Україна завершила ремонт пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба" та вже розпочала технічні роботи з відновлення його функціонування.

За інформацією "Укртранснафти", сьогодні вранці розпочалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу "Дружба" на українській стороні з Білорусі. Очікується, що перекачування та постачання до Словаччини відновиться завтра (23 квітня) вранці,

– повідомила Сакова.

Угорська компанія У MOL очікує, що перші партії нафти після перезапуску надійдуть до Угорщини вже не пізніше завтрашнього дня.

Роботи на українській ділянці нафтопроводу завершили ще 21 квітня. Компанія підтвердила готовність інфраструктури до відновлення транзиту сирої нафти до країн Європейського Союзу, зокрема Угорщини та Словаччини. Також було скасовано дію форс-мажорних обставин, які тривали з кінця січня. Це відкриває можливість для поступового повернення до стабільних поставок енергоресурсів у регіон.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала всі необхідні роботи для запуску трубопроводу.

"Ми виконали свою частину роботи. Інфраструктура готова до відновлення, але ризики повторних ударів по енергетичних об’єктах залишаються", – підкреслив він.

Попри завершення ремонту, українська влада застерігає, що енергетична інфраструктура залишається вразливою до атак з боку Росії. Саме цей фактор є ключовим ризиком для стабільного функціонування нафтопроводу. Очікується, що після технічного тестування транзит нафти до Європи відновлюватиметься поступово.

Нафтопровід "Дружба" є одним із ключових маршрутів постачання енергоресурсів до Центральної Європи, тому його стабільна робота має важливе значення для регіону.

Що відомо про позицію Мадяра щодо нафти?