Палає вже 5 добу: нафтотермінал у Приморську спалахнув з новою силою
- У Приморську нафтотермінал палає вже п'яту добу після атаки безпілотників.
- Вогонь поширюється на нові резервуари, спричиняючи густий дим над територією об'єкта.
У російському Приморську з новою силою спалахнула пожежа на нафтотерміналі. Вогонь не вщухає вже кілька днів і знову посилився після атаки.
Полум’я охоплює дедалі більшу частину стратегічного об’єкта. Про це повідомляють "Схеми".
Дивіться також Гриміли вибухи та автоматні черги: в Уфі – пожежа в районі Башнефть НПЗ
Яка зараз ситуація на російському нафтотерміналі?
У російському порту Приморськ у Ленінградській області знову загострилася ситуація на нафтотерміналі, де пожежа триває вже кілька днів. У ніч на 27 березня вогонь спалахнув із новою силою, охопивши додаткові ділянки інфраструктури.
За даними супутникових знімків, зафіксовано суттєве посилення займання. Над територією об’єкта піднімається густий дим, а полум’я поширюється на нові резервуари та технічні зони.
Пожежа на нафтовому терміналі в Приморську / Фото Planet Labs, "Радіо Свобода"
Пожежа на терміналі не припиняється ще з 23 березня, коли об’єкт зазнав атаки безпілотників. Саме після цього удару на території почалося масштабне займання, яке триває вже п’яту добу поспіль.
Відомо, що під час початкової атаки було уражено резервуарний парк і нафтоналивну інфраструктуру. На об’єкті зайнялися резервуари з нафтою та нафтопродуктами, що значно ускладнило ліквідацію пожежі.
Чому порт такий важливий для Росії?
Порт Приморськ є найбільшим нафтовим портом Росії на Балтійському морі та одним із ключових експортних хабів країни. Через нього проходять десятки мільйонів тонн нафти щороку, що робить його важливою частиною енергетичної інфраструктури Росії.
Після першого удару відвантаження нафти з термінала було тимчасово зупинене. Згодом роботу частково відновили, однак нові загоряння можуть знову вплинути на функціонування об’єкта.
Водночас за останні дні це вже не єдиний випадок ураження російської нафтової інфраструктури. Українські дрони протягом трьох ночей поспіль атакують нафтоналивні порти Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області, що дуже вплинуло на експорт нафти Росії. Проблеми з ППО у ворога дали змогу Україні здійснити ці атаки, що спрямовані на ослаблення російської економіки, яка великою мірою залежить від експорту нафти.