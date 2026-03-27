Палає вже 5 добу: нафтотермінал у Приморську спалахнув з новою силою

У російському Приморську з новою силою спалахнула пожежа на нафтотерміналі. Вогонь не вщухає вже кілька днів і знову посилився після атаки.

Полум’я охоплює дедалі більшу частину стратегічного об’єкта. Про це повідомляють "Схеми".

Яка зараз ситуація на російському нафтотерміналі?

У російському порту Приморськ у Ленінградській області знову загострилася ситуація на нафтотерміналі, де пожежа триває вже кілька днів. У ніч на 27 березня вогонь спалахнув із новою силою, охопивши додаткові ділянки інфраструктури.

За даними супутникових знімків, зафіксовано суттєве посилення займання. Над територією об’єкта піднімається густий дим, а полум’я поширюється на нові резервуари та технічні зони.

Пожежа на нафтовому терміналі в Приморську / Фото Planet Labs, "Радіо Свобода"

Пожежа на терміналі не припиняється ще з 23 березня, коли об’єкт зазнав атаки безпілотників. Саме після цього удару на території почалося масштабне займання, яке триває вже п’яту добу поспіль.

Відомо, що під час початкової атаки було уражено резервуарний парк і нафтоналивну інфраструктуру. На об’єкті зайнялися резервуари з нафтою та нафтопродуктами, що значно ускладнило ліквідацію пожежі.

Чому порт такий важливий для Росії?