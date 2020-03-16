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      Нафтові конфлікти: Росія зменшить мита на експорт нафти

      -
      Росія зменшить мита на експорт нафти / mind.ua

      Міністерство фінансів РФ з 1 квітня 2020 року планує знизити мито на експорт нафти за кордон. Російська нафта стане дешевшою та більше конкурентоспроможною.

      Так Росія відповість на спроби Саудівської Аравії захопити російську частку на ринку нафти Європи. Про це інформує Інтерфакс.

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      Розмір експортного мита у РФ наразі становить 66,9 долара за тонну нафти.

      Це мито хочуть знизити до 52 доларів за тонну, тобто на 14,9 долара,
      – йдеться в повідомленні.

      Що на практиці означатиме зниження мита? Експортне мито входить до розрахунку вартості нафти, яку Росія постачає на світові ринки. Зменшення розміру мита означає здешевлення російської нафти. А це у результаті робить її більш конкурентоспроможною. Водночас надходження до бюджету РФ зменшаться.

      Що відомо про поточні ціни на нафту? Наразі середня ціна барелю російської нафти Urals становить 47,27 долара. Тонна нафти коштує 345,1 долара. Коли знизять експортне мито, ціна впаде до 330,2 долара, тобто на 4,3%.

      Що відомо про нафтові конфлікти Росії та Саудівської Аравії

      Що відомо про Aramco?Saudi Aramco – це найбільша за видобутком і запасами нафти компанія світу, національна нафтова компанія Саудівської Аравії. Aramco забезпечує 98% нафтовидобутку Саудівської Аравії. Також закуповує більшу частину видобутої нафти, яку експортують до Західної Європи, США та Японії.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Обвал цін на нафту Європа Мито Саудівська Аравія Новини Росії Нафта
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