У Києві відбулась акція під назвою "Нагадай про кожного", мета якої – підтримати полонених та ув'язнених на окупованих територіях. Схожі акції провели й в інших містах України.

Люди прийшли до Офісу Президента

У столиці на захід прийшли десятки людей, кожен – з фото в'язня окупантів або з плакатом з вимогою їх негайного звільнення. Про це повідомляє Укрінформ.

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Учасники акції зібрались біля пам'ятника Ярославу Мудрому. Згодом люди пройшли урядовим кварталом – до Офісу Президента.

Дивіться фото з акції / Фото Укрінформ:

Що відомо про наступний етап обміну полоненими

Зазначимо, що наступний етап обміну полоненими мають обговорити на засіданнях Тристоронньої контактної групи. Як заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, в України уже готовий список для обміну.



Переговори щодо цього питання раніше блокувала російська сторона, яка вимагала внесення змін до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів в Україні.

До місць утримання мають допустити представників МКЧХ

Для того, аби обмін утримуваними особами взагалі був можливим, потрібно, щоб в місця ув'язнення допустили представників Червоного Хреста. На цьому наголошував раніше президент Зеленський.