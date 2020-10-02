Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмін полоненими затримується через те, що інша сторона досі не надала списки на обмін. Він зазначив, що конкретної дати обміну немає.

Також обмін полоненими із представниками тимчасово окупованих територій ОРДЛО затримується внаслідок того, що представників Червоного Хреста поки що не допустили на тимчасово окуповані території. Про це повідомив Володимир Зеленський у коментарі журналістам під час робочої поїздки у Чернівецьку область.

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За його словами, наразі очікують допуск представників Червоного Хреста до окупованих територій. Тоді питання щодо обміну полоненими може зрушитись.

Тут дуже проста логіка. Ми домовились про формат, коли обидві сторони подають списки. Ми подали, та сторона ще не подала. Вони почали говорити, що ті чи інші прізвища, вони не знають, де вони є, і їх повинні верифікувати представники Червоного Хреста,

– зазначив Зеленський.

"На останній зустрічі радників нормандської четвірки – там, де був Андрій Єрмак, – він домовився, що Червоний Хрест буде долучений і їх пустять вже на тимчасово окуповану територію. Як тільки це відбудеться – буде обмін. Але конкретної дати поки що немає. Ми всі чекаємо на це", – сказав президент України.

Обмін полоненими: що відомо

Раніше в Офісі Президента зазначали, що на непідконтрольну територію Донбасу спочатку має відправитися місія Червоного Хреста .

. Це мало стати першим етапом в новому обміні полонених. Водночас бойовики не впускають поки представників місії.

Росія заявила, що подавати список на обмін не буде, поки не змінять постанову про вибори.

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