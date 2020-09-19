Росія та підконтрольні їй бойовики блокують процес обміну полоненими. Окупанти вкотре вимагають від України змінити постанову Верховної Ради про місцеві вибори.

Таку заяву в інтерв'ю виданню "Страна" зробив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Чому бойовики блокують обмін полоненими

За словами Кравчука, на минулому засіданні ТКГ українська сторона подала свій список на обмін та запросила список в іншої сторони.

Росія заявила, що подавати список на обмін не буде, поки не змінять постанову про вибори. Леонід Кравчук каже, що Росія звинувачує Україну в невиконанні мінських домовленостей.

Це означає, що питання обміну полоненими вже заблоковане. Якщо не буде постанови Ради про проведення виборів у відповідність з міжнародними документами, щоб ми не говорили – Росія та ОРДЛО не погодяться з цим,

– пояснив він.

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Що відомо про наступний обмін полоненими

Раніше в Офісі Президента зазначали, що на непідконтрольну територію Донбасу спочатку має відправитися місія Червоного Хреста. Це мало стати першим етапом в новому обміні полонених. Водночас бойовики не впускають поки представників місії.

Раніше обговорювалася формула "100 на 100". Це підтверджував і голова ОП Андрій Єрмак.

Зверніть увагу! Щонайменше 235 українців досі перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Що цьому передувало

Після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У Кремлі вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

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