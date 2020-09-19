Обмін полоненими заблокований: Кравчук пояснив, з чим це пов'язано
Росія та підконтрольні їй бойовики блокують процес обміну полоненими. Окупанти вкотре вимагають від України змінити постанову Верховної Ради про місцеві вибори.
Таку заяву в інтерв'ю виданню "Страна" зробив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
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Чому бойовики блокують обмін полоненими
За словами Кравчука, на минулому засіданні ТКГ українська сторона подала свій список на обмін та запросила список в іншої сторони.
Росія заявила, що подавати список на обмін не буде, поки не змінять постанову про вибори. Леонід Кравчук каже, що Росія звинувачує Україну в невиконанні мінських домовленостей.
Це означає, що питання обміну полоненими вже заблоковане. Якщо не буде постанови Ради про проведення виборів у відповідність з міжнародними документами, щоб ми не говорили – Росія та ОРДЛО не погодяться з цим,
– пояснив він.
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Що відомо про наступний обмін полоненими
Раніше в Офісі Президента зазначали, що на непідконтрольну територію Донбасу спочатку має відправитися місія Червоного Хреста. Це мало стати першим етапом в новому обміні полонених. Водночас бойовики не впускають поки представників місії.
Раніше обговорювалася формула "100 на 100". Це підтверджував і голова ОП Андрій Єрмак.
Що цьому передувало
- Після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.
- У Кремлі вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
Вибори на окупованому Донбасі: в чому проблема
- Росія вимагає спершу провести вибори на Донбасі згідно з мінськими угодами, а контроль над кордоном окупанти повернуть Україні згодом.
- Україна ж має іншу позицію: спершу прибрати окупаційні війська, повернути кордон (тобто, гарантувати безпеку в регіоні), а вже потім проводити вибори. Адже якщо кордон контролюватиме Росія, вона буде, як і раніше, постачати бойовикам гроші, зброю тощо. Водночас це унеможливлює проведення демократичних і мирних виборів у регіоні.
- Відзначимо, що пункт 4 постанови Ради про призначення місцевих виборів у 2020 році зауважує, що в Донецьку і Луганську вибори провести неможливо, поки там війна і неконтрольований Україною кордон із Росією.