Президент України Володимир Зеленський заявив, що варіант військової допомоги Вірменії чи Азербайджану у конфлікті у Нагірному Карабасі навіть не розглядається. Також він заявив про підтримку територіальної цілісності Азербайджану.

Відповідну заяву президент озвучив під час спілкування з журналістами в Чернівецькій області. Про це повідомляє 24 канал.

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Реакція Зеленського на конфлікт в Нагірному Карабасі

Глава держави закликав Вірменію та Азербайджан до діалогу та деескалації конфлікту.

Водночас Зеленський підкреслив зміцнення відносин з Азербайджаном протягом останніх років і навіть назвав їх особливими. За його словами, відносини з Баку дуже потужні в економічному та геополітичному напрямках.

Він також відзначив важливу взаємну підтримку країн у питаннях територіальної цілісності та суверенітету.

Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану, як і вони нашу. Вони відверто кажуть, що відбулася незаконна анексія Криму і підтримують нас,

– зауважив Зеленський.

Про заморожені конфлікти

Окрім того, Зеленський зазначив, що подібні конфлікти не можна називати замороженими, оскільки цей стан не може бути постійним. За його словами, вони можуть бути замороженими лише протягом певного часу.

"Це наша позиція, адже у нас є війна на Донбасі. Тому не може бути ніякого замороженого конфлікту", – наголосив президент.

Що цьому передувало

Раніше нардепка від "Слуги народу" Людмила Марченко заявила, що Україна "не пройде повз" надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне така необхідність.

Згодом на цю заяву різко відреагував глава МВС Арсен Аваков. Він наголосив, що офіційний Київ не втручатиметься у війну Азербайджану та Вірменії. Він також порадив приймати якісь "таблетки для депутатів з багатою фантазією".

Не залишили без уваги заяву нардепки і в Міністерстві закордонних справ. Очільник відомства Дмитро Кулеба закликав політиків до зважених висловлювань.

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