У "Слузі народу" запропонували допомогти Азербайджану військово: Аваков порадив прийняти пігулки
Нардепка від "Слуги народу" Людмила Марченко заявила, що Україна готова допомогти Азербайджану під час військового протистояння з Вірменією. У відповідь голова МВС Арсен Аваков категорично зазначив, що жодна зі сторін конфлікту не отримає допомоги від Києва.
Марченко заявила про плани допомогти Азербайджану
Про плани допомагати Баку нардепка Марченко заявила в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
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Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна,
– сказала Марченко.
Реакція міністра внутрішніх справ
На слова народної обраниці одразу відреагував дописом у твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Урядовець наголосив, про жодну військову допомогу як Азербайджану, так і Вірменії, і не мовиться.
Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу – таблетки для надто вже фантазуючих депутатів треба б пошукати усією країною,
– написав Аваков.
Що на заяву Марченко сказали в МЗС
Не залишили без уваги заяву нардепки і в Міністерстві закордонних справ. Очільник відомства Дмитро Кулеба закликав політиків до зважених висловлювань.
В умовах активного збройного протистояння, чисельних жертв та руйнувань, вкотре закликаю всіх до зважених заяв та коментарів, які б не збуджували емоції, не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції Української держави,
– написав Кулеба у фейсбуці.
Міністр нагадав, що рішення про військову допомогу іншій державі може ухвалити виключно уряд та президент.
Що відомо про тривале протистояння Вірменії та Азербайджану
- За Нагірний Карабах країни конфліктують вже близько 30 років.
- З 27 вересня за цю територію поновились воєнні дії.
- Обидві країни оголосили мобілізацію. У Нагірному Карабасі ввели воєнний стан.
- На підтримку Азербайджану виступила Туреччина, давнім союзником Вірменії є Росія.
- Щодо України, то офіційний Київ висловив підтримку Баку.