Нардепка від "Слуги народу" Людмила Марченко заявила, що Україна готова допомогти Азербайджану під час військового протистояння з Вірменією. У відповідь голова МВС Арсен Аваков категорично зазначив, що жодна зі сторін конфлікту не отримає допомоги від Києва.

Марченко заявила про плани допомогти Азербайджану

Про плани допомагати Баку нардепка Марченко заявила в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна,

– сказала Марченко.

Реакція міністра внутрішніх справ

На слова народної обраниці одразу відреагував дописом у твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Урядовець наголосив, про жодну військову допомогу як Азербайджану, так і Вірменії, і не мовиться.

Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу – таблетки для надто вже фантазуючих депутатів треба б пошукати усією країною,

– написав Аваков.

Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020

Що на заяву Марченко сказали в МЗС

Не залишили без уваги заяву нардепки і в Міністерстві закордонних справ. Очільник відомства Дмитро Кулеба закликав політиків до зважених висловлювань.

В умовах активного збройного протистояння, чисельних жертв та руйнувань, вкотре закликаю всіх до зважених заяв та коментарів, які б не збуджували емоції, не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції Української держави,

– написав Кулеба у фейсбуці.

Міністр нагадав, що рішення про військову допомогу іншій державі може ухвалити виключно уряд та президент.



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