Деякі хвороби можуть виключити з переліку: Міноборони підготувало зміни щодо ВЛК

Міністерство оборони України підготувало зміни, які передбачають виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність до військової служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю військової омбудсменки Ольги Решетилової для "Главкому".

Що може змінитися для військовозобов'язаних?

Ольга Решетилова пояснила, що сучасна система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.

Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Решетилова додала, що чинні вимоги щодо стану здоров'я значно знижені через дефіцит особового складу.

Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені. Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент охорони здоров'я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність,

– пояснила військова омбудсменка.

Довідка. Під час дії воєнного стану військовозобов'язані мають проходити медичний огляд раз на рік, а у мирний час – раз на п'ять років.

