Перед тим, як почнемо розбиратися з новинами поганими, підійму вам настрій посадкою чергового корупціонера. Апеляція ВАКС посилила вирок колишньому СБУшнику Ростиславу Харченку.

Зверніть увагу Влетіли на 7 років за ґрати: Антикорупційний суд покарав трьох екссуддів-хабарників

Що відомо про справу Харченка

Він, здається, досі працював старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ фіскальної служби. Поки НАБУ і САП корупціонерів ловлять, стара-нереформована система радо надає їм повноваження і тепле місце для роботи.

Харченко пропонував керівнику однієї фірми допомогу в поверненні арештованих 55 кілограмів бурштину і обладнання для його обробки. За свої "послуги" СБУшник вимагав 50 тисяч доларів.

Згодом детективи задокументували вимоги Харченком про подальшу періодичну передачу йому 5 – 7 тисяч доларів за невтручання в діяльності цієї ж компанії.

Перша інстанція визнала СБУшника винним лише у зловживанні впливом і призначила 4 роки ув'язнення. Очевидно, антикорупційний прокурор був проти і подав апеляцію в Антикорупційний суд.

Судді ВАКС визнали Харченка винним ще й у хабарництві і кинули за ґрати на 5,5 років з конфіскацією майна. Під варту обвинуваченого взяли прямо в залі суду.

З новинами хорошими закінчили. Сподіваюся, хоч трішки настрій вам підняв. А далі – про погані новини. Їх, на жаль, трохи більше.

ДТП з Трухіним

Я не записував блог щодо п'яної ДТП з депутатом Трухіним, яку майже пів року покривали правоохоронці. Думаю, всі ви бачили відео з пропозицією 150 тисяч хабара патрульному і спроби Трухіна "піти тихенько в ліс".

Детальніше ДТП з Трухіним: поліцейський, який першим прибув на виклик, розповів гучні деталі

Мені було цікаво, що робитиме влада після оприлюднення журналістами того відео. Загалом у влади було лише 2 стратегії:

продовжити "відмазувати" свого депутата;

діяти відповідно до закону.

Я до кінця сподівався, "а раптом". Раптом команда Зеленського таки вирішить зробити правильно. Якщо не з поваги до закону, то хоча б з політичних, точніше електоральних мотивів. Але ні.

Що зробила влада

Влада обрала "продовжувати відмазувати Трухіна". Здається, це вперше в історії України орган досудового розслідування оприлюднив матеріали з метою виправдати фігуранта.



Трухіна намагаються "відмазати" / Фото з фейсбуку Трухіна

Це я зараз про відео автомобіля Трухіна, яким керував нібито не він. Його оприлюднило Державне бюро розслідувань. Мовиться навіть не про те, що відео не з траси, де трапилася п'яна ДТП (ДБР самі це визнають).

Річ у тім, що слідчий орган публікує відео з метою довести невинуватість фігуранта. Ще й не просто фігуранта, а провладного депутата.

Якось так трапилося, що докази невинуватості в справах проти ворогів Зеленського жодного разу не оприлюднювали. Та що там силовики Зеленського. Правоохоронні органи не робили такої дурниці жодного разу за весь час незалежності України.

Не знайшли доказів винуватості? Закривайте провадження. При потребі – скомунікуйте закриття. Однак публічно виправдовувати фігуранта провадження, ще й провладного депутата, ще й до закриття справи…

З якого дива? На якій підставі? А головне – з якою метою? "Відмазати" його?

Репутація Зеленського

Вибачте, шановні виборці Зеленського, проте команда президента здеградовує будь-який правоохоронний орган, до якої дотягується руками Татарова чи Єрмака.

І якщо ми вже тут заговорили про репутацію президента, то в мене ще на цю тему трішки є.



Репутація Зеленського може суттєво погіршитись / Фото Getty Images

Глава посольства США в України заявила, що репутація Зеленського залежить від розвитку подій довкола конкурсу на керівника САП.

Меседж пані Квін озвучила підкреслено дипломатично, проте максимально чітко. А головне – на всю країну, в ефірі п'ятничного Шустера.

Чесно кажучи, ніхто особливо не сподівається, що Зеленський схаменеться після цієї вже чергової заяви.

Її було озвучено публічно, щоб зафіксувати для президента, що саме є причиною зміни ставлення до нього особисто. Зафіксувати зміну, яка вже відбулася, і яку президент відчує вже найближчим часом.

Читайте також Не вважаємо напад Росії неминучим, але хочемо чесно говорити про загрозу, – Квін

Клятий встид

Знаєте, чому такі конфліктні речі доводиться озвучувати на телевізійному шоу? Бо сказане там Зеленський точно почує.

І це клятий встид, що президент країни, яка воює, набагато уважніше слухає телешоу, ніж головних дипломатів на закритих переговорах.