9 лютого, 21:51
Голлівудське пограбування: в Італії бандити підірвали інкасаторський фургон

Софія Рожик
Основні тези
  • Бандити підірвали інкасаторський фургон на півдні Італії, заблокувавши дорогу і прикинувшись поліцейськими.
  • Під час втечі злочинці викрадали автомобілі і розкидали металеві шипи.

На одній із трас на півдні Італії вранці 9 лютого бандити здійснили голлівудське пограбування. Вони намагалися підірвати і пограбувати інкасаторський фургон.

Про це пише The Sun. Доля грошей остаточно наразі невідома: одні джерела зазначають, що готівку не забрали, а деякі інші – що вкрали доволі велику суму. 

Дивіться також Здійснив найуспішніше ювелірне пограбування в історії: у США випадково депортували злочинця 

Що відомо про пограбування інкасаторів в Італії?

Близько 6 – 10 людей заблокували рух дорогою, а потім підірвали броньований інкасаторський автомобіль, щоб відкрити його. 

Злочинці були одягнені в білі комбінезони і пересувалися на двох автівках, прикинувшись поліцейськими, адже на одному з автомобілів був проблисковий маячок.

Згодом на місце прибула поліція, після чого почалася перестрілка з озброєною групою. 

Вдалося затримати щонайменше 2 підозрюваних, а от іншим вдалося втекти.

️Під час втечі нападники викрадали автомобілі у випадкових водіїв. А по асфальту навіть були розкидані металеві шипи, щоб пошкодити шини автомобілів, що переслідували їх.

Пограбування інкасаторів в Італії: дивіться відео

 

 

Наразі в Італії триває масштабна операція з розшуку решти злочинців. Усі вони, ймовірно, походять з району Фоджа, який відомий своїми бандами, які спеціалізуються на пограбуванні броньованих машин у такому воєнізованому стилі.

️Внаслідок перестрілки ніхто не постраждав. 

Інші гучні пограбування у світі

  • Наприкінці грудня з резиденції Макрона викрали посуд та фарфор на суму до 40 тисяч євро. У цій справі заарештували співробітника Єлисейського палацу.

  • Британського боксера Бена Віттакера пограбували, викравши його чемпіонський пояс IBF International, здобутий у червні 2024 року. У ніч на 30 листопада боксер виходив на ринг, а опісля повернення додому побачив свій будинок пограбованим.