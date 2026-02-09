Голлівудське пограбування: в Італії бандити підірвали інкасаторський фургон
- Бандити підірвали інкасаторський фургон на півдні Італії, заблокувавши дорогу і прикинувшись поліцейськими.
- Під час втечі злочинці викрадали автомобілі і розкидали металеві шипи.
На одній із трас на півдні Італії вранці 9 лютого бандити здійснили голлівудське пограбування. Вони намагалися підірвати і пограбувати інкасаторський фургон.
Про це пише The Sun. Доля грошей остаточно наразі невідома: одні джерела зазначають, що готівку не забрали, а деякі інші – що вкрали доволі велику суму.
Що відомо про пограбування інкасаторів в Італії?
Близько 6 – 10 людей заблокували рух дорогою, а потім підірвали броньований інкасаторський автомобіль, щоб відкрити його.
Злочинці були одягнені в білі комбінезони і пересувалися на двох автівках, прикинувшись поліцейськими, адже на одному з автомобілів був проблисковий маячок.
Згодом на місце прибула поліція, після чого почалася перестрілка з озброєною групою.
Вдалося затримати щонайменше 2 підозрюваних, а от іншим вдалося втекти.
️Під час втечі нападники викрадали автомобілі у випадкових водіїв. А по асфальту навіть були розкидані металеві шипи, щоб пошкодити шини автомобілів, що переслідували їх.
Пограбування інкасаторів в Італії: дивіться відео
Наразі в Італії триває масштабна операція з розшуку решти злочинців. Усі вони, ймовірно, походять з району Фоджа, який відомий своїми бандами, які спеціалізуються на пограбуванні броньованих машин у такому воєнізованому стилі.
️Внаслідок перестрілки ніхто не постраждав.
Інші гучні пограбування у світі
Наприкінці грудня з резиденції Макрона викрали посуд та фарфор на суму до 40 тисяч євро. У цій справі заарештували співробітника Єлисейського палацу.
Британського боксера Бена Віттакера пограбували, викравши його чемпіонський пояс IBF International, здобутий у червні 2024 року. У ніч на 30 листопада боксер виходив на ринг, а опісля повернення додому побачив свій будинок пограбованим.