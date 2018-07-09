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Напад на "кіборга" Вербича: суд виніс вирок одній з нападниць

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Суд оголосив вирок нападниці на "кіборга" Вербича Катерині Лапінській
Суд оголосив вирок нападниці на "кіборга" Вербича Катерині Лапінській / Кадр з відео

Подільський районний суд Києва виніс вирок обвинуваченій у причетності до нападу на ветерана АТО Дмитра Іващенка, який відомий за позивним "Вербич".

Суд визнав Катерину Лапінську винною і призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі умовно.

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Про це йдеться у рішенні Подільського районного суду Києва.

У вироку суду, який оприлюднений в Єдиному реєстрі судових рішень, зазначено, що Лапінська визнала свою провину щодо причетностіть до нападу на ветерана АТО Дмитра Іващенка та уклала угоду зі слідством.

Суд визнав її винною за винною за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене групою осіб).

Враховуючи те, що підозрювана раніше не була судима і визнала свою провину, суд звільнив її від відбування покарання і встановив іспитовий строк в 1 рік.

Тепер дівчина має періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження з органом.

Нагадаємо, увечері 2 травня у центрі Києва група невідомих напала на ветерана війни Дмитра Іващенка (Вербича). За даними поліції, напад скоїли троє хлопців та двоє дівчат, одягнені у маски.

Зловмисники завдали чоловікові удар ножем у спину, забризкали обличчя газом та хотіли добити молотком. Частково напад був зафіксований камерами відеоспостереження.

Теги: Новини України Судді Новини Києва Напад на Дмитра Вербича
Джерело: 24 Канал
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