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      Напад на оператора 24 каналу у Харкові: що відомо про стан постраждалого

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      В останні місяці в Україні почастішали напади на журналістів. Зокрема, після стрілянини на харківському ринку Барабашово шостий день в реанімації перебуває оператор 24 каналу Вадим Макарюк. Лікарі досі не дозволяють турбувати його і розпитувати про деталі сутички. В нього стріляли, бо зняв "зайве".

      Оператор Вадим Макарюк вже шостий день в реанімації. Крововилив у мозок – такий діагноз поставили лікарі. Все через те, що зняв чергову сутичку між підприємцями та адміністрацією ринку Барабашово у Харкові.

      Читайте також: У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу: він у реанімації з інсультом

      На відео видно, що за Вадимом женеться натовп переслідувачів. Один із них дістає пістолет та стріляє в оператора. Потім добивають ногами.

      Відео стрілянини:

      Він у важкому стані, якщо простими словами. Йому зараз вся необхідна медична допомога надається. Лікарі кажуть, що більшого зробити не можуть. Все залежить від його організму, наскільки він сам впорається,
      – розповіла журналістка Анна Черненко.

      Стрілка Сергія Козлюка впізнали одразу. Суд відправив його під домашній арешт. Хто ті інші, які брали участь у сутичці, поліція не розповідає.

      козлюк сергій
      Сергій Козлюк

      Потерпілий Вадим Макарюк
      Потерпілий Вадим Макарюк

      Справа не закрита, справою займаються, кримінальним провадженням. Проводяться усі необхідні слідчі дії,
      – зазначила речниця Головного управління Національної поліції Харківщини Олена Баранник.

      Тим часом харківські журналісти після нападу на Вадима побоюються і за власне життя. Кажуть, в місто знову повертається часи "русской весни".

      "Виявляється, що нам знову небезпечно в своєму місті. Нам знову треба когось боятися. Нам треба узгоджувати редакційну політику з ким тепер: з радикалами, з націоналістами, з "тітушками"? З ким ми маємо узгоджувати, щоб це комусь подобалося, комусь не подобалося? Ми маємо просто виконувати свою роботу", – поскаржилася журналістка телеканалу ICTV Тетяна Доцяк.

      Що відомо про сутички на харківскому ринку?Внаслідок конфлікту на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові в п’ятницю ввечері, 7 червня, постраждали 9 людей. У поліції повідомляють, що група невідомих із приблизно 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.

      Напади на журналістів частішають

      В Інституті масової інформації кажуть, що напади на журналістів останнім часом зростають. І пов'язано це, зокрема, й з виборами. Особливо гостро ця проблема стоїть в регіонах, де є кандидати на мажоритарних округах.

      В регіонах всі всіх добре знають, це сприймається дуже особисто і переходить в такі конфлікти. Навіть, дійсно, з фізичним насильством,
      – наголосив керівник правових проектів Інститут масової інформації Роман Головенко.

      Як правило, конфлікти з журналістами виникають, коли сторони не хочуть, аби про деталі їхніх оборудок дізналася громадськість.

      "Зазвичай так: щоб не зняли це або на відео, або на фото. Інше буває: журналіста просто видворюють або не дають потрапити на певну територію", – пояснив Головенко.

      що відомо про сутички у харкові:
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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Стрілянина ЗМІ Медіа Журналісти Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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