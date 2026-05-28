"Маємо бути готові": Лукашенко може будь-якої миті перекинути війська Росії на бази, – ДПСУ

Наразі Україні не фіксує накопичення російських військ на території Білорусі, проте надалі білоруський диктатор Олександр Лукашенко може дозволити Росії перекинути свої сили на вже підготовлені бази.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Про що попереджають у ДПСУ?

Андрій Демченко пояснив, що не варто реагувати на звинувачення з боку Білорусі стосовно нібито сотні випадків зальоту українських безпілотників на її територію за тиждень. Утім, він попередив про можливі наміри Мінська.

За його словами, подібні заяви білоруської сторони можуть використовуватися для привід для подальшої ескалації та агресивних дій, тому Україна має бути максимально готовою до розвитку будь-яких сценаріїв у майбутньому.

Ми повинні мати сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю. Це стосується і Волинської області, це стосується і Чернігівщини, і інших областей, які межують з цією країною,

– сказав він.

Наразі поблизу кордону не спостерігається накопичення російських сил, проте додав, що Росія у будь-який момент може перекинути свої війська у Білорусь, яка, ймовірно, надасть для цього свою інфраструктуру і військові об'єкти.

"Станом на зараз, якщо говорити про технічні засоби спостереження, які ми використовуємо, ми не бачимо того, щоб у безпосередній близькості до нашого кордону вже накопичилися якісь сили", – резюмував представник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше у Раді безпеки Білорусі звинуватили Україну у нібито регулярних атаках дронами на прикордонну інфраструктуру, зокрема заявляли про понад сотню випадків зальоту українських безпілотників за тиждень.