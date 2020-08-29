Потрібно розуміти, що отруєння Олексія Навального – це екстрена міра, до якої раніше Кремль не наважувався вдатися, хоча запит на усунення незручного політика в середовищі путінської елітки був завжди. Далі – оригінал російською.

Режим к чему-то очень основательно готовится. И это "что-то" явно не Единый День Голосования 2020 – не тот масштаб.

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Почему убрали Навального?

Устранение с большой политической доски Навального – это в первую очередь удар по управлению федеральным протестом, который может вспыхнуть исключительно из-за федеральной повестки.

Досрочные президентские или парламентские выборы? Новая военная авантюра, из-за которой придется пустить под нож остатки российского бюджета? Очередные антинародные реформы, способные вывести на улицу миллионы рассерженных граждан?

Общество россиян уже продемонстрировало способность к организации региональных протестов, которым отсутствие конкретного лидера не сильно помешало, но федеральный протест – это совершенно иной уровень.

В общем, как говорилось в одной культовой отечественной комедии: "Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера".

И этот шухер уже не за горами.