Скандальної справу "Роттердам+" намагаються поновити: відповідну скаргу в Антикорупційний суд вже подав ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак. Як він коментує рішення САП щодо часткового закриття справи – читайте далі.

Чумак сподівається, що найближчим часом кримінальну справу щодо "Роттердам+" поновлять. Про це він розповів в прямому ефірі 24 каналу.

Зверніть увагу Які шанси відновити справу "Роттердам+": пояснення Лещенка

Він пояснив: сьогодні цього не сталося, адже не відбулося засідання в Антикорупційному суді, який має розглянути скасування відповідного рішення САП.

Мені дивно, що Пономаренко закрив цю справу. Тому що, наскільки це було відомо, якраз перед цим відбулася нарада про те, як проводити цю справу далі. Тому вважаю її закриття неправомірним,

– зазначив він.

За словами Чумака, прокурор САП знайшов формальні підстави, аби закрити справу "Роттердам+". Йдеться про те, що експертний підрозділ СБУ не спромігся зробити експертизу.

Довідка. САП закрила частину справи щодо "Роттердам+" 28 серпня. Відповідну постанову вніс прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.



У ній йдеться про те, що "вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості підозрюваних та інших осіб в суді". Мовляв, сталося це через тривалість досудового розслідування, фактичне обмеження його строків та відсутність інших джерел доказів.

"Ситуація така, що це не експертиза, яка встановила відсутність збитків, це просто відсутність експертизи. Якщо потрібно зробити нову експертизу, то можна обрати нову установу, наприклад", – підкреслив ексзаступник генпрокурора.

Крім цього, Чумак зауважив: під час його роботи в ГПУ всі експертизи відбувалися дуже організовано. До того ж, прокурорам повідомляли, що експертизи були зроблені у найкоротші терміни.

"Але після того, як змінили генпрокурора, як змінили всю команду там, змінився, напевно, і зв'язок між президентом Зеленським та власником компанії ДТЕК (Рінатом Ахметовим – 24 канал). За великим рахунком, це може бути тільки так", – підсумував він.