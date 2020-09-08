В Антикорупційному суді намагаються відновити скандальну справу "Роттердам+", яку закрив прокурор САП. Аргументуючи, що жодних збитків Україні схема не принесла.

Скаргу подав колишній нардеп та ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів журналіст та народний депутат 8 скликання Сергій Лещенко.

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Він повідомив, що для нього ця історія є також важливим особистим викликом, бо бувши депутатом робив багато звернень, як народний обранець, щодо розслідування цієї корупційної оборудки.

Є три можливі сценарії цієї справи:

Перший – це скасувати судом за зверненням заявника. Зараз це рішення в руках Антикорупційного суду, яке перенесено на тиждень.

– це скасувати судом за зверненням заявника. Зараз це рішення в руках Антикорупційного суду, яке перенесено на тиждень. Другий – апеляція до виконувача обов'язків спеціалізованого прокурора. Холодницький дуже підозріло, й дуже вчасно написав заяву. Можливо він вже розумів, що справу будуть пробувати злити й він не хотів, щоб це асоціювалося з його прізвищем.

– апеляція до виконувача обов'язків спеціалізованого прокурора. Холодницький дуже підозріло, й дуже вчасно написав заяву. Можливо він вже розумів, що справу будуть пробувати злити й він не хотів, щоб це асоціювалося з його прізвищем. Третій – оскаржують в генпрокурора Венедіктової.

Сергій Лещенко пояснив, що збитки за перших півтора року роботи схеми "Роттердам+" – 19 мільярдів. Такі дані встановила та оприлюднила Служба безпеки України. Потім через рік НАБУ вирішило зробити комплексну експертизу за весь період, який становить 3 роки, і сума була вже 39 мільярдів.

Журналіст додав, що вже через рік після оприлюднення суми у 19 мільярдів, СБУ при Баканові фактично самоусунулась і не дала чіткої відповіді – були збитки чи не були.

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"Я вважаю, що СБУ варто перестати грати в політичні ігри й дати чітку відповідь на питання. Або визнати, що вони є підвладними, підконтрольними олігарху, зокрема Ахметову. На них можна впливати, а вони за це можуть щось отримувати", – додав Лещенко.

Коротко про справу "Роттердам+"