Які шанси відновити справу "Роттердам+": пояснення Лещенка
В Антикорупційному суді намагаються відновити скандальну справу "Роттердам+", яку закрив прокурор САП. Аргументуючи, що жодних збитків Україні схема не принесла.
Скаргу подав колишній нардеп та ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів журналіст та народний депутат 8 скликання Сергій Лещенко.
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Він повідомив, що для нього ця історія є також важливим особистим викликом, бо бувши депутатом робив багато звернень, як народний обранець, щодо розслідування цієї корупційної оборудки.
Є три можливі сценарії цієї справи:
- Перший – це скасувати судом за зверненням заявника. Зараз це рішення в руках Антикорупційного суду, яке перенесено на тиждень.
- Другий – апеляція до виконувача обов'язків спеціалізованого прокурора. Холодницький дуже підозріло, й дуже вчасно написав заяву. Можливо він вже розумів, що справу будуть пробувати злити й він не хотів, щоб це асоціювалося з його прізвищем.
- Третій – оскаржують в генпрокурора Венедіктової.
Сергій Лещенко пояснив, що збитки за перших півтора року роботи схеми "Роттердам+" – 19 мільярдів. Такі дані встановила та оприлюднила Служба безпеки України. Потім через рік НАБУ вирішило зробити комплексну експертизу за весь період, який становить 3 роки, і сума була вже 39 мільярдів.
Журналіст додав, що вже через рік після оприлюднення суми у 19 мільярдів, СБУ при Баканові фактично самоусунулась і не дала чіткої відповіді – були збитки чи не були.
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"Я вважаю, що СБУ варто перестати грати в політичні ігри й дати чітку відповідь на питання. Або визнати, що вони є підвладними, підконтрольними олігарху, зокрема Ахметову. На них можна впливати, а вони за це можуть щось отримувати", – додав Лещенко.
Коротко про справу "Роттердам+"
- Слідство встановило, що група осіб з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.
- Україна купувала паливо на міжнародній біржі у Нідерландах, аби забезпечити свою незалежність від окупованих територій.
- Детективи НАБУ 8 серпня 2019 року повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Володимиру Бутовському. За даними слідства, Вовк з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+".
- Регуляторним актом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень. У зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії з 1 липня 2020 року формула втратила чинність.