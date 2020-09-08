За весь термін дії формули "Роттердам+" СБУ не підтвердила збитки у розмірі 39 мільярдів гривень, хоча рік тому вона затвердила майже 19 мільярдів збитків за перші 1,5 року дії. Голова центру протидії корупції зауважив, що в СБУ уникнули відповідальності.

В ефірі 24 каналу Голова центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив про твердження експертів СБУ, які заявляють, що не можуть встановити збитки у справі "Роттердам+".

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Причиною закриття першої справи часів Зеленського стала експертиза Служби безпеки України, яка нібито вказувала на відсутність збитків внаслідок схеми. Експертна установа при СБУ повинна була підтвердити збитки у розмірі 39 мільярдів гривень від "Роттердам+" за весь термін дії формули. СБУ цього не зробила, хоча рік тому вона підтвердили майже 19 мільярдів збитків за перші 1,5 року дії формули.

Позиція СБУ є відверто огидною, тому що вони в тій самій експертизі за перші 2 роки збитки встановили, а вже у наступні роки не змогли цього зробити. Це не має нічого спільного з юриспруденцією. Це допомога уникнути відповідальності за схему "Роттердам+" людям Ахметова і людині Порошенка, яким є Вовк,

– зауважив Голова центру протидії корупції.

Підлеглі Баканова ствердили, що не можуть вставновити наявність збитків. Один експерт сказав, що збитків немає взагалі, а інший – що їх не вдалось встановити. Шабунін зазначив, що це 2 різних формулювання. За його словами, якби експерти СБУ написали, що збитків немає, то вони б сіли у в'язницю, адже це очевидна брехня.

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