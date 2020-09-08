Уникнення відповідальності за "Роттердам+": СБУ не встановлює збитки у справі
За весь термін дії формули "Роттердам+" СБУ не підтвердила збитки у розмірі 39 мільярдів гривень, хоча рік тому вона затвердила майже 19 мільярдів збитків за перші 1,5 року дії. Голова центру протидії корупції зауважив, що в СБУ уникнули відповідальності.
В ефірі 24 каналу Голова центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив про твердження експертів СБУ, які заявляють, що не можуть встановити збитки у справі "Роттердам+".
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Причиною закриття першої справи часів Зеленського стала експертиза Служби безпеки України, яка нібито вказувала на відсутність збитків внаслідок схеми. Експертна установа при СБУ повинна була підтвердити збитки у розмірі 39 мільярдів гривень від "Роттердам+" за весь термін дії формули. СБУ цього не зробила, хоча рік тому вона підтвердили майже 19 мільярдів збитків за перші 1,5 року дії формули.
Позиція СБУ є відверто огидною, тому що вони в тій самій експертизі за перші 2 роки збитки встановили, а вже у наступні роки не змогли цього зробити. Це не має нічого спільного з юриспруденцією. Це допомога уникнути відповідальності за схему "Роттердам+" людям Ахметова і людині Порошенка, яким є Вовк,
– зауважив Голова центру протидії корупції.
Підлеглі Баканова ствердили, що не можуть вставновити наявність збитків. Один експерт сказав, що збитків немає взагалі, а інший – що їх не вдалось встановити. Шабунін зазначив, що це 2 різних формулювання. За його словами, якби експерти СБУ написали, що збитків немає, то вони б сіли у в'язницю, адже це очевидна брехня.
Коротко про справу "Роттердам+"
- Слідство встановило, що група осіб з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.
- Україна купувала паливо на міжнародній біржі у Нідерландах, аби забезпечити свою незалжність від окупованих територій.
- Детективи НАБУ 8 серпня 2019 року повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Володимиру Бутовському. За даними слідства, Вовк з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+".
- Регуляторним актом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень. У зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії з 1 липня 2020 року формула втратила чинність.