У своїй декларації за 2022 рік політик написав, що він орендує велику квартиру в Польщі, його сім'я має нерухомість та паркомісця у Москві, пише 24 Канал.

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Що відомо про декларацію Христиненка

У своїй декларації нардеп записав, що він разом з родиною проживає у Польщі в орендованій квартирі на площі 173 квадратних метри. Квартиру разом з дружиною та донькою вони орендують, а належить вона поляку Мациєжу Дражкевичу.

"Схеми" написали, що їм від джерел із доступом до бази перетину кордону стало відомо, що Федір Христиненко виїхав з України за 10 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, він вилетів з Борисполя 14 лютого 2022 року. З того часу не повертався.

До речі, у декларації політик не вказав адресу польської квартири, проте, ймовірно мовиться про будинок на вулиці Сармацькій в елітному районі Варшави.

Адже видання "Бахмут IN.UA" писало, що саме там у серпні 2022 році зафіксували одразу три автівки, оформлені на дружину Христенка – Марину:

BMW M760LI,

Bentley Continental,

Porsche Cayenne.

Всі ці автівки нардеп Федір Христенко вніс у декларацію. Окрім того, він задекларував нерухомість в Росії. Зокрема, дружина Марина там з 2018 року володіє:

квартирою на 176 квадратних метрів;

трьома паркомісцями.

Орієнтовно вартість нерухомості в країні-терористці, згідно з сайтами нерухомості, понад 100 мільйонів рублів – орієнтовно 1 мільйон доларів.

Видання написало, що вони звернулись до депутата по коментар та чекають на відповідь.

Зверніть увагу! У 2022 році Федір Христенко задекларував лише 42 тисячі гривень депутатської заробітної плати. Адже йому не нараховують зарплату через пропуски. У Верховній Раді його називали одним з найбільших депутатів-прогульників. Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснював, що позбавити депутатів мандату за прогули засідань неможливо

До речі, саме тесть Христенка Сергій Брюховецький, який має бізнес-зв'язки у квазіреспубліці в Донецькій області взяв у 2021 році кредит у державному банку "Укрексімбанку" на 60 мільйонів доларів для купівлі торговельного центру "Скай Молл" у Києві.

Саме через це розслідування на знімальну групу "Схем" за вказівкою голови правління банку Євгена Мецгера напали директор департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки установи Олег Осіпов. Детальніше про цей інцидент читайте тут.