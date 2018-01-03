Нардеп Рибалка переписав квартиру в Парижі на тітку, – ЗМІ

Колишній глава Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності Сергій Рибалка, який недавно був знятий з посади через торгівлю з російськими окупантами, засвітився в новому скандалі.

Повідомляє Bigmir.

Журналісти з'ясували, що Рибалка так і не задекларував свою елітну квартиру в центрі Парижа, придбану ще в 2014 році за 1,363 мільйонів євро.

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Дорогі апартаменти придбала французька Vesta Estate, заснована особисто Сергієм Рибалкою і його батьком Віктором. У 2015 році компанія змінила засновників, її стали контролювати дві офшорні структури – Adosida Incorporation Limited і Isaola Incorporation Limited, а директором стала рідна тітка Сергія Рибалки Ольга Кривохатько.

Нагадаємо, в журналістському рейтингу одного із впливових ресурсів, Рибалка названий "тусовщиком року". А раніше нардеп відзначився тим, що подарував на День народження своєї цивільної дружини трансляцію фотографій на Таймс-сквер в центрі Нью-Йорка.

"Чому корупційними діями Рибалки не зацікавилися досі НАБУ і інші правоохоронні структури залишається загадкою, як викликає здивування і сам факт присутності настільки одіозного політика-олігарха в стінах парламенту воюючої держави", – резюмують журналісти.