Експерт розкритикував діяльність парламентського фінансового комітету за правління Рибалки

Для виконання бюджетних планів та розвитку української економіки необхідна сучасна фінансово-банківська система, формування якої сповільнюється непрофесійними діями Комітету Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, до недавнього часу очолюваного Сергієм Рибалкою.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив Володимир Пилипчук, академік Академії економічних наук України, професор, голова Комітету ВР з питань економічних реформ та управління народним господарством в 1990-1994 рр.

"На шляху цього важливого процесу встала злочинно-неефективна робота профільного Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, яку до недавнього часу очолював Сергій Рибалка. Саме під його "керівництвом" комітет фактично провалив виконання Постанови Верховної Ради "Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні", втратив парламентський контроль над НБУ... Не дивно, що з такими "фахівцями" ми маємо такий державний бюджет", – заявив експерт. За його словами, профільним комітетом не були проаналізовані причини банкрутства цілого ряду фінансових установ, а також не були вироблені механізми попередження "банкопаду" (в тому числі штучного).

"А чому це не було зроблено? Тому що це загальний "монетний двір" Гонтаревої і банківського комітету Верховної ради. Тому що дозволяють банкрутувати, або разом цим займаються. Валютні кошти людей і фірм виводять в офшори, а потім з ними розраховуються за рахунок бюджету гривнями. і жоден з банкірів не сів у в'язницю, як вам це подобається? Такого беззаконня не було ні при одній владі і ні в одній державі", – підкреслив Володимир Пилипчук.

Він акцентував увагу на тому, що діяльність парламентського комітету під керівництвом Сергія Рибалки неодноразово викликала подив у представників експертного співтовариства.

"І за часів свого головування в комітеті, і після відсторонення від посади під тиском громадськості, коли стали відомі журналістські розслідування та провадження СБУ щодо торгівлі його корпорації з проросійськими бойовиками, Рибалка традиційно займається "окозамилюванням". Нічого розумного і актуального державі не пропонує, тільки лобістські ініціативи, регуляцію ринку "Форекс", який "лежить" під росіянами, і впровадження біткоінів – абсолютного банківського міхура, щоб обібрати людей...", – зазначив професор економіки.

Відносно криптовалют Володимир Пилипчук висловив досить жорстку позицію. Ініційований Сергієм Рибалкою законопроект про фактичне узаконення біткоінів він назвав спекуляцією.

"Якщо в усьому світі жодна держава не взяла їх в якості державних резервів, це ж про щось говорить? Наприклад, про те, що країни, які мають якісний грошовий обіг і працюють на зростання економіки, а не знищення, як у нас, не визнають біткоіни. Наші "браві регулятори" навіть не дотягують до рівня управління грошовими інструментами цивілізованих країн, а зазіхають на щось ефемерне", – підкреслив експерт.