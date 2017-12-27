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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Експерт розкритикував діяльність парламентського фінансового комітету за правління Рибалки

11:37, сьогодні 106 Читать новость на русском
Сергей Рыбалка
Сергей Рыбалка / glavcor.blogspot.com

Для виконання бюджетних планів та розвитку української економіки необхідна сучасна фінансово-банківська система, формування якої сповільнюється непрофесійними діями Комітету Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, до недавнього часу очолюваного Сергієм Рибалкою.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив Володимир Пилипчук, академік Академії економічних наук України, професор, голова Комітету ВР з питань економічних реформ та управління народним господарством в 1990-1994 рр.

"На шляху цього важливого процесу встала злочинно-неефективна робота профільного Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, яку до недавнього часу очолював Сергій Рибалка. Саме під його "керівництвом" комітет фактично провалив виконання Постанови Верховної Ради "Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні", втратив парламентський контроль над НБУ... Не дивно, що з такими "фахівцями" ми маємо такий державний бюджет", заявив експерт. За його словами, профільним комітетом не були проаналізовані причини банкрутства цілого ряду фінансових установ, а також не були вироблені механізми попередження "банкопаду" (в тому числі штучного).

"А чому це не було зроблено? Тому що це загальний "монетний двір" Гонтаревої і банківського комітету Верховної ради. Тому що дозволяють банкрутувати, або разом цим займаються. Валютні кошти людей і фірм виводять в офшори, а потім з ними розраховуються за рахунок бюджету гривнями. і жоден з банкірів не сів у в'язницю, як вам це подобається? Такого беззаконня не було ні при одній владі і ні в одній державі", підкреслив Володимир Пилипчук.

Він акцентував увагу на тому, що діяльність парламентського комітету під керівництвом Сергія Рибалки неодноразово викликала подив у представників експертного співтовариства.

"І за часів свого головування в комітеті, і після відсторонення від посади під тиском громадськості, коли стали відомі журналістські розслідування та провадження СБУ щодо торгівлі його корпорації з проросійськими бойовиками, Рибалка традиційно займається "окозамилюванням". Нічого розумного і актуального державі не пропонує, тільки лобістські ініціативи, регуляцію ринку "Форекс", який "лежить" під росіянами, і впровадження біткоінів абсолютного банківського міхура, щоб обібрати людей...", зазначив професор економіки.

Відносно криптовалют Володимир Пилипчук висловив досить жорстку позицію. Ініційований Сергієм Рибалкою законопроект про фактичне узаконення біткоінів він назвав спекуляцією.

"Якщо в усьому світі жодна держава не взяла їх в якості державних резервів, це ж про щось говорить? Наприклад, про те, що країни, які мають якісний грошовий обіг і працюють на зростання економіки, а не знищення, як у нас, не визнають біткоіни. Наші "браві регулятори" навіть не дотягують до рівня управління грошовими інструментами цивілізованих країн, а зазіхають на щось ефемерне", підкреслив експерт.

Теги: Новини політики НБУ Фінанси
Джерело: 24 Канал
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