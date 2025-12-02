"Уряд – геть!": у Верховній Раді нардепи знову заблокували трибуну
- Опозиційні депутати заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи відправити уряд у відставку.
- Спікер Руслан Стефанчук оголосив перерву через блокування, яке завадило ухваленню важливих рішень.
У вівторок, 2 грудня, Верховна Рада пропрацювала близько 30 хвилин. Невдовзі вона закрилася через блокування трибуни.
Про таке написав народний депутат Ярослав Железняк, передає 24 Канал.
Яка ситуація у Верховній Раді?
Опозиційні депутати знову паралізували роботу Верховної Ради, заблокувавши трибуну. Фракція "Європейська солідарність" вийшла до президії з вимогою відправити уряд у відставку, вигукуючи: "Уряд – геть!".
Зі свого боку спікер Руслан Стефанчук заявив, що на сьогоднішньому засіданні парламент мав ухвалити низку важливих рішень, зокрема щодо перекладу міжнародної конвенції й вилучення з документа російської мови.
Втім через блокування він оголосив перерву.
Дивіться кадри блокування трибуни у ВР / Відео: Ярослав Железняк
Напередодні Железняк заявляв, що жодна фракція, окрім "Слуги Народу", не готова підтримати проєкт Держбюджету-2026.
За словами депутата Олексія Гончаренка, навіть участь прем'єрки Юлії Свириденко на Погоджувальній раді не змінила напруженої ситуації.
Що цьому передувало?
Зауважимо, що 18 листопада у Верховній Раді депутати від "ЄС" теж блокували трибуну, що зірвало розгляд кадрових питань, зокрема звільнення міністра енергетики Германа Галущенка та його заступниці Світлани Гринчук.
Тоді голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав блокування трибуни парламенту безвідповідальною поведінкою та політичним саботажем у час війни.
Через викриття масштабної схеми зловживань в енергетиці окремі депутати "Слуги народу" зі свого боку закликали сформувати уряд і коаліцію "національної стійкості".
Президент провів зустріч із провладною більшістю в Раді. Він підкреслив, що внутрішня стабільність країни важлива для зміцнення позицій України на міжнародній арені. Він наголосив, що парламент воєнного часу має залишатися дієздатним, а рішення повинні працювати на державу.