Нардепи закликають президента звільнити головкома Сирського

У Верховній Раді зареєстрували звернення до Володимира Зеленського щодо можливого звільнення головнокомандувача Сирського. Щоб це звернення направили президенту, його мають підтримати щонайменше 226 народних депутатів.

Нардеп Ярослав Железняк пояснив, що рішення щодо вищого командування ЗСУ може ухвалювати лише глава держави.

З якими вимогами депутати звертаються до Зеленського?

Але народні депутати наділені правом направити запит на президента. Той розгляне звернення, якщо воно збере щонайменше 226 підписів від народних депутатів.

За словами Железняк, саме тому депутати ініціювали реєстрацію звернення, у якому вимагають:

розглянути питання щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних Сил України;

розглянути питання щодо призначення нового Головнокомандувача Збройних Сил України на основі критеріїв професійної ефективності та орієнтації на вимірюваний технологічний результат;

ініціювати запровадження процедури регулярного звітування вищого військового командування перед профільним комітетом Верховної Ради України у закритому режимі з метою відновлення балансу демократичного цивільного контролю.

До цього звернення до понеділка може приєднатися кожен народний депутат, картка документа 2293799,

– уточнив Железняк.

Звернення депутатів до президента / Фото, опубліковані Железняком

Що цьому передувало?

14 липня Верховна Рада відправила уряд Юлії Свириденко у відставку. Президент Зеленський відмовився повторно висувати на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Глава держави пояснив своє рішення тим, що між Федоровим і головкомом Олександром Сирським виник серйозний конфлікт.

У Києві та низці міст України розпочалися протести з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони. Згодом люди почали вимагати і відставки Олександра Сирського.

На тлі суспільних заворушень президент почав розглядати можливість заміни Сирського. 18 – 19 липня політик проведе співбесіди із можливими кандидатами на посаду головкома.