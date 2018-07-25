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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Нардепи і товариші Островського просять не писати про смертельну ДТП у Києві, – Мосійчук

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ДТП з Hummer у Києві: знайомі Островського закликають нічого не писати про трагедію
ДТП з Hummer у Києві: знайомі Островського закликають нічого не писати про трагедію / Кадр з відео

Нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що до нього надходять десятки телефонних дзвінків із проханням нічого не писати про смертельну ДТП, під час якої Кирило Островський на Hummer збив 10-річну дівчинку в Києві.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

Увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Водієм автомобіля Hummer виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Поліція повідомила Островському про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Дзвонять і пишуть, пишуть і дзвонять, бо одні з вбивцею до одного спортзалу ходять, інші якийсь бізнес спільний мають, а треті просто добре знайомі і всі просять не втручатися, не писати і дати можливість правоохоронцям та суду визначити, хто винен в цьому ДТП. Дійшло до того, що з цього приводу навіть зателефонували декілька колег народних депутатів. Вони, щоправда, наголосили, що вбивця має відповісти за законом, але теж просили не писати нічого про цей випадок,
– мовиться у повідомленні Мосійчука.

Народний депутат висловив переконання, що головною метою всіх друзів учасника аварії є те, "щоб про цей злочин менше писали і показували, щоб менше було розголосу, адже тоді в рази легше відмазати вбивцю".

Мосійчук також зазначив, що має 2 неповнолітніх дітей та опікується донькою свого загиблого охоронця, які ходять вулицями Києва "і їх теж може вбити п’яне чи обколоте бидло за кермом!"

"Я працюю першим заступником голови комітету ВРУ з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і парламентський контроль за розслідуванням резонансних злочинів ніхто не відміняв! Я зобов’язуюся контролювати розслідування і суд над цим вбивцею аж до винесення судом справедливого вироку!", – пообіцяв народний обранець.

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Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Кримінальні новини Новини Києва ДТП з Hummer у Києві Діти і неповнолітні Жертви Ігор Мосійчук
Джерело: 24 канал
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