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Наречена Бібера Хейлі Болдуін засвітилась з двома новими обручками

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Instagram / @ jaileydailyupdates

Після неочікуваної пропозиції одруження Джастіна Бібера моделі Хейлі Болдуін пара ледь не щодня виходить на публіку разом. Днями вони знову з’явились на вулицях Нью-Йорка, але журналісти встигли зафіксувати одну цікаву деталь.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Як можна було побачити раніше, в день освідчення співак Бібер подарував коханій обручку з великим діамантом. Його обриси чітко було видно на фотографіях в соцмережах, а сама Хейлі впевнено хизувались ним перед фотокамерами.

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Але 30 липня новоспечених наречених вкотре побачили у Нью-Йорку, але обручки від Бібера так і не помітили на її безіменному пальці. Натомість на її руці красувались два нових перстені: один срібний з дрібними діамантами, а поверх нього масивне золоте кільце, схоже до обручки Емілі Ратажковскі. Ще в неділю перед святою літургією, яку часто відвідує Бібер з Хейлі, дівчина не мала нового персня, а в понеділок він вперше з'явився на її руці.

 

 

Допис, поширений meg & bri (@wifeyhails)

 

Шанувальники вже встигли припустити, що пара, ймовірно, таємно одружилась, через що вона одягнула весільну обручку, але на Джастіну Бібері такої ж самої не було. Він досі ходить без жодного кільця. Тому у ЗМІ додають, що золотий перстень може бути призначений лише для коктейлів і вона його носить як додатковий аксесуар. А от чому вона змінила одне срібне кільце від Бібера на інше – так і невідомо.

 

Допис, поширений Jailey (@jaileyoff)

 

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Хейлі Болдуін почали зустрічатись ще в 2015 році, однак їхній роман тривав всього лише пару місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і недовгого роману з моделлю Баскін Чемпіон, Джастін наважився на відновлення стосунків з Хейлі. Вперше пару разом помітили в кінці травня, коли вони пішли на романтичне побачення

Теги: LifeStyle Хейлі Болдуін Джастін Бібер Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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