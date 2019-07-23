Наркоторговець, що віз майже 300 кілограмів наркотиків, влетів у поліцейське авто: відео

У Сіднеї мікроавтобус, що перевозив наркотики, на великій швидкості зіткнувся з машиною поліції. 28-річний чоловік, що був за кермом, втік з місця аварії. Але поліції таки вдалося затримати зловмисника.

Горе-наркоторговець віз в авто майже 300 кілограмів метамфетаміну. Вартує така кількість наркотиків на чорному ринку приблизно 140 мільйонів доларів, повідомили "ВВС-Україна".

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Цілком імовірно, що правоохоронці могли навіть не звернути увагу на звичайний мікроавтобус. Але після аварії таки оглянули автівку.

Це одна з найлегших справ із викриття нелегальної торгівлі у нашому департаменті поліції. Просто неймовірно, як автівка з такою кількістю наркотиків сама врізалась у поліцейське авто. Дуже виняткові обставини й дуже-дуже поганий день для водія мікроавтобуса,

– сказав головний інспектор поліції Сіднея Глен Бейкер.



28-річний чоловік перевозив 273 кілограм метамфетаміну

До слова, в Австралії ціна на метамфетамін є однією з найвищих у світі – саме тому для місцевих злочинців такий заробіток є вкрай вигідним.

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Цікаво, що у Євросоюзі найвища смертність внаслідок вживання наркотиків зафіксована у Шотландії. Кількість смертей від психотропів навіть перевищила кількість смертей від зловживання алкоголем.



Де легалізована марихуана