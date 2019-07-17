В Бразилії супермаркет торгував кокаїном замість прального порошку: фото

У супермаркеті бразильського міста Сан-Паулу в коробках з пральним порошком виявили кокаїн. Продавці ж переконують, що не знали про це.

Підозри, що в коробках не засіб для прання, а саме наркотик, виникли у покупців. Вони й звернулись у поліцію, повідомляє The Guardian.

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Правоохоронці взялися перевіряти супермаркет й виявили на полицях щонайменше 50 кілограмів наркотиків, схованих у коробках з пральним порошком.



Розслідування у справі триває

Як партія кокаїну з'явилась у магазині поки ніхто пояснити не може. Але працівників магазину заарештували. В поліції підозрюють, що крамниця є однією з ланок у схемі наркотрафіку, а товар потрапив на полицю для продажу помилково.

Зазначимо, що напередодні українські правоохоронці викрили діяльність міжнародного синдикату, який постачав наркотики з Латинської Америки в Західну Європу. Поліцейські вилучили 400 кілограмів кокаїну.