Поліцейські вилучили майже півтонни кокаїну вартістю 60 мільйонів доларів: фото та відео

Українські правоохоронці викрили діяльність міжнародного синдикату, який постачав наркотики з Латинської Америки в Західну Європу. Поліцейські вилучили 400 кілограмів кокаїну.

Голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу розповів, що у злочину групу входили українці та громадяни Нідерландів і Великої Британії.

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Наразі проведено низку затримань та більше десятка обшуків. Князєв додав, що чистота кокаїну за висновками становить більше 90%.

Після обшуків правоохоронці вилучили першу партію наркотичних засобів – 270 кілограмів, але "не виходили на брифінг, бо розуміли, що це не всі учасники злочинної групи".

Вже 1 липня поліцейські затримали іншу частину злочинців та наркотиків.

Всього затримано 9 громадян, 6 з них вже вибраний запобіжний захід, ще 3 запобіжний захід оберуть завтра вранці,

– додав Князєв.

Загалом з початку 2019 року поліцейські вилучили 925 кілограмів героїну та 675 кілограмів кокаїну. Левова частка наркотиків йде в Європу, велику кількість наркотиків могла залишитися в Україні. Наразі розслідування тривають.

Сергій Князєв про вилучення поліцейськими 400 кілограмів кокаїну: дивіться відео