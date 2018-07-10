Народні депутати прийняли закон про маркування продуктів

10 липня Верховна Рада України підтримала закон про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

У сесійній залі законопроект № 8450 підтримали 251 народний депутат.

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Це рішення прийняли з огляду на те, що певні інгредієнти або інші речовини або продукти (такі як допоміжні речовини для переробки) можуть спричинити в деяких людей алергічні реакції або непереносимість, що становить небезпеку здоров’ю цих людей.

Проектом Закону передбачено надання споживачам інформації про вміст у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин для переробки та інших речовин чи продуктів, які, як свідчать дані проведених наукових досліджень, спричиняють алергічні реакції або непереносимість, так щоб споживачі могли зробити свідомий вибір, який є безпечним для них.

Депутати запропонували визначити систему прав та обов’язків суб’єктів ринку органічної продукції, зокрема, операторів ринку, органів сертифікації.

Також регламентовано вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції, чітко встановлено основні засади здійснення процедури сертифікації органічного виробництва з деталізацією за галузями.

Законопроектом передбачається запровадити чіткий та прозорий механізм реєстрації органів сертифікації, операторів ринку та органічного насіння, визначити механізм державного контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів ринку органічної продукції та встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Окремо також пропонується визначити вимоги до зберігання, перевезення, реалізації, декларування та маркування органічної продукції.