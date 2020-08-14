Очільниця ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що перераховувати результати виборів президента більше не будуть. При цьому вона сказала дивну фразу: "у нас же немає вибору". При цьому вона не уточнила в кого це в нас – у ЦВК чи білоруських виборців.

Всього в ЦВК подавали скаргу на результати виборів 4 кандидатів у президенти – всі, крім Олександра Лукашенка. Про це Лідія Єрмошина розповіла в інтерв'ю "Комсомольській правді".

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Втім усі чотири скарги були відхилені. Скаргу Анни Канопацької, схоже, навіть не розглядали. Вона скаржилася на те, що вибори були призначені не тим органом, який мав цим займатися. Кандидатці просто відповіли, що тоді не варто було брати в них участь.

Всі відхилені. У нас же вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо й присудимо перемогу Тихановській, то так не буває,

– заявила очільниця ЦВК Білорусі.

Водночас вона наголосила, що якщо будуть встановлені порушення на виборах, то їхні результати просто скасують. Відтак впродовж трьох місяців має відбутися ще одна виборча компанія. Втім Єрмошина певна: у такому разі білоруси просто втратять країну.

Коротко про вибори в Білорусі: