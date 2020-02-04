Нас катували струмом, а дівчат ґвалтували: ексбранець Усатюк розповів про жахіття полону (18+)

Про перебування в полоні, катування і тортури, які здійснювали проросійські бойовики – у відвертому інтерв'ю 24 каналу розповів ексбранець Кремля Сергій Усатюк, якого було звільнено 29 грудня під час останнього обміну.

Чоловік розповів, що потрапив у полон у жовтні 2017 року.

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"Приїхав в Горлівку, зупинився в готелі і ввечері мене зустріли четверо хлопців у військовій формі. Попросили документи. Я дав паспорт. У мене поцікавилися: "Ви що громадянин України?" Я відповів: "Так, я громадянин України і я на українській землі". Мені сказали почекати хвилиночку і тут же під'їхала машина позаду. Як я потім зрозумів – це був фургон", – розповів Усатюк.

Далі чоловіку сказали лягти обличчям в землю і обшманали на предмет зброї та заборонених предметів, перевірили номер.

І коли я підіймався, мене вдарили прикладом автомата в голову. І я втратив свідомість. Отямився лише, коли мене вже били в машині. Я прокинувся від болю,

– згадує експолонений.

Що відомо про Сергія УсатюкаСергій Усатюк – хлопець із Дружківки, міста Донецької області. Як він сам розповів, до полону працював на заводі і в похоронному бюро, декілька разів хотів піти служити, але його не брали. "Але далі вийшло так, що познайомився з людьми, і мене відправили туди шпигувати", – сказав Усатюк. У 2017 році Сергій потрапив у полон.



Станом на 4 лютого 2020 року Сергія Усатюка вже виписали із санаторію "Лісова поляна" і відправили додому у Дружківку, хоча експолонений, за його словами, мав бути у закладі ще до 8 лютого.



Поки що хлопець не отримав обіцяних виплат від уряду і не має грошей на життя. У Дружківці його чекає хвора мати.

Сергій продовжив, що після того, коли він прокинувся побитим в авто, далі його привезли в Горлівське "МГБ", де протягом декількох днів катували, після чого відвезли на територію заводу "Ізоляція", де почалися справжні тортури з кожного, хто там перебував.

Там почалися тортури і знущання з кожного. Ми думали, що це останні дні. Кожен день для нас був як останній день. Якщо вижив в один день – це добре, якщо покалічили – лікували самі один одного. Що було під рукою, тим і лікували,

– сказав ексбранець.

Він додав: електрошокер і тапік були щоденними тортурами.

"Чіпляли електроди на все, що могли: на ноги, на руки, на голову і на інтимні місця чіпляли – і могли навіть в одне місце засунути, щоб домогтися свого. Катували навіть ті, які сиділи там в полоні. Там були хлопці ДНРівці, які катували нас і ґвалтували дівчат. Не раз я чув про це. І коли лежав уже на ліжку, після того, як мене побили і катували, ввечері зайшов старший цієї всієї структури і він комусь із колишніх військових ДНРівців (які теж потрапили в полон – 24 канал) говорить: "Ось вам презервативи, і зараз дівчина до вас зайде, потрібно її обробити", – поділився жахливими спогадами експолонений.



Сергій Усатюк: Нас годували протермінованими продуктами, я не знав, що таке можна їсти

Усатюк розповів, що катуваннями бойовики хотіли вибити з нього згоду, що він співпрацював з СБУ або ще якимись структурами.

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"Вони хотіли їх дані, позивні. Але цього я не знав, проте все одно намагалися чогось від мене добитися. Домогтися того, чого я не знаю. Точно так само й інших. Був у нас такий інцидент: мене коли струмом катували, у цей же день зайшли і почали з автоматів стріляти в стелю. Щоб ми боялися їх, чинили психологічний і моральний тиск", – згадує чоловік.

Відео: відверте інтерв'ю 24 каналу з експолоненим Сергієм Усатюком

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