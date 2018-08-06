NASA поділилося подробицями нової космічної програми: чим вона особлива

Аерокосмічне агентство NASA оголосило терміни тестових польотів на Міжнародну космічну станцію із території США космічних кораблів Boeing та SpaceX. Польоти здійснюватимуться в рамках програми NASA Commercial Crew Program, яка має на меті створення приватних пілотованих космічних кораблів для доставки астронавтів на МКС.

Про це повідомляє NASA.

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Щоб підтвердити відповідність вимогам NASA, компанії повинні продемонструвати, що їх системи готові до початку регулярних рейсів на космічну станцію. Спочатку вони повинні здійснити безпілотні тестові польоти, які отримали назви Orbital Flight Test for Boeing для космічного корабля Boeing CST-100 Starliner та SpaceX Demo-1 для Crew Dragon.

Безпілотний політ CST-100 Starliner здійснять в кінці 2018 року – початку 2019 року, а запуск безпілотного корабля Crew Dragon на МКС проведуть в листопаді 2018 року.



SpaceX здійснюватиме комерційні польоти на МКС

Після безпілотних польотів обидві компанії виконають тестові запуски космічних кораблів з екіпажем на борту, SpaceX Demo-2 – в квітні 2019 року та Boeing Crew Flight Test – в середині 2019 року. Лише після успішного завершення всіх тестових запусків NASA видасть компаніям сертифікат на проведення регулярних польотів на МКС для проведення ротації екіпажів.

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Окрім того, аерокосмічне агентство оголосило імена 9 щасливчиків, які першими відправляться у космос в рамках нової програми. На Crew Dragon полетять Віктор Гловер, Майк Хопкінс, Боб Бенкен і Дог Харлі. На Starliner до МКС відправляться Джон Кассадо, Суніта Уїльямс, Ерік Боу, Кріс Фергюсон та Ніколь Амапа-Манн.

З 2011 року для доставки своїх астронавтів на борт МКС американське космічне агентство користується послугами Роскосмосу. Політ одного астронавта на МКС на російському космічному кораблі "Союз" обходиться NASA в 80 мільйонів доларів.

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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