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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

NASA відправила зонд до Сонця: неймовірні фото запуску

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Агентство NASA успішно запустила безпілотний сонячний зонд Parker.

Запуск відбувся вночі проти 12 серпня зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

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Про успішний запуск NASA відзвітувала яскравими фото на своїх сторінках у соціальних мережах.

Сонячний зонд Parker успішно запущений! Лети, Паркере, сонячний зонд! 
– йдеться у фізичної лабораторії Johns Hopkins APL, яка була причетна до запуску.

Зонд відправили на ракеті Delta IV-Heavy. Він уже залишив вантажний відсік літального апарату й рухається до Венери, щоб скористатися гравітаційним полем планети та наблизитись до Сонця.

За запуском сонячного зонду Parker можна було стежити в онлайн-режимі:

Раніше старт ракети-носія Delta IV-Heavy з апаратом на борту було перенесено з 11 серпня.

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Теги: Техно Новини США NASA Космос Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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