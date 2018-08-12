NASA відправила зонд до Сонця: неймовірні фото запуску

Агентство NASA успішно запустила безпілотний сонячний зонд Parker.

Запуск відбувся вночі проти 12 серпня зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

Читайте також: Астронавт зробив неймовірний знімок полярного сяйва з космосу

Про успішний запуск NASA відзвітувала яскравими фото на своїх сторінках у соціальних мережах.

Сонячний зонд Parker успішно запущений! Лети, Паркере, сонячний зонд!

– йдеться у фізичної лабораторії Johns Hopkins APL, яка була причетна до запуску.

A moment 60 years in the making: #ParkerSolarProbe lifting off on @ulalaunch's Delta IV Heavy rocket, beginning its seven year journey toward the Sun. pic.twitter.com/f3lI0DF53U — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 12 серпня 2018 р.

Зонд відправили на ракеті Delta IV-Heavy. Він уже залишив вантажний відсік літального апарату й рухається до Венери, щоб скористатися гравітаційним полем планети та наблизитись до Сонця.

За запуском сонячного зонду Parker можна було стежити в онлайн-режимі:

Раніше старт ракети-носія Delta IV-Heavy з апаратом на борту було перенесено з 11 серпня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно