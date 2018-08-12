NASA відправила зонд до Сонця: неймовірні фото запуску
Агентство NASA успішно запустила безпілотний сонячний зонд Parker.
Запуск відбувся вночі проти 12 серпня зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.
Читайте також: Астронавт зробив неймовірний знімок полярного сяйва з космосу
Про успішний запуск NASA відзвітувала яскравими фото на своїх сторінках у соціальних мережах.
Сонячний зонд Parker успішно запущений! Лети, Паркере, сонячний зонд!
– йдеться у фізичної лабораторії Johns Hopkins APL, яка була причетна до запуску.
Зонд відправили на ракеті Delta IV-Heavy. Він уже залишив вантажний відсік літального апарату й рухається до Венери, щоб скористатися гравітаційним полем планети та наблизитись до Сонця.
За запуском сонячного зонду Parker можна було стежити в онлайн-режимі:
Раніше старт ракети-носія Delta IV-Heavy з апаратом на борту було перенесено з 11 серпня.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно