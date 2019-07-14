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      Насалика залякують "шахтарями"-спортсменами

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      "Справжні шахтарі" на акції протесту
      "Справжні шахтарі" на акції протесту / Facebook / Віталій Оніжук

      Під час святкування Дня міста у Калуші з'явилася група молодих людей у білих касках та з плакатами з надписами проти міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який балотується в народні депутати України по виборчому округу №85.

      Про це сам міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

      "Грали в шахтарів з Червонограда, які нібито приїхали зустрітися з міністром енергетики та вугільної промисловості України. Я в той час спілкувався з виборцями у Войнилові, але з такої нагоди виїхав до Калуша", – повідомив він.

      За словами Насалика, він побачив автобуси "з молодиками у спортивних костюмах, які прямували не до Червонограда, звідки вони нібито прибули, а до Івано-Франківська". "Вийти та поговорити з міністром «шахтарі», які заради цього і до Калуша приїхали, і плакати малювали, і каски надягали, чомусь злякалися", – зазначив міністр.

      "Тож актори з них виявилися поганими та й спортсмени теж ніякові… Просто цікаво, хто саме в спортзалах Івано-Франківська тренує "титушок по виклику"?" – написав Насалик.

      Він ще раз подякував "режисерам цих "клоунад" – що в Калуші, що в Києві", які тримають його в тонусі. "Це надає сил і впевненості, що я все роблю правильно – і як людина, і як політик, і як міністр", – зазначив міністр. І додав: "І, хоча я зараз в передвиборчій відпустці, готовий в будь-який момент до зустрічі та конструктивного діалогу і щодо погашення боргів шахтарям, і щодо модернізації шахт… Ось тільки "цирк на дроті" – не мій формат, вибачайте".

      Користувачі соцмережі залишають жартівливі коментарі щодо зовнішнього вигляду "шахтарів"-протестувальників:

      "Знайомтесь, шахтар типовий, щойно з забою. І каски головне робочі))",
      "класні нончє шахтарі, як на підбір: молоді, у спортивках-мабуть спарцмєни і ще й політично активні. Але, сараки, забули де їх шахта...",
      "Подвійні каски" у протестувльників. Коли не можеш визначитися, шахтар ти, чи спортсмен)))))",
      "Степанович один автобус би поклав. Півтора – з натяжкою...".

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Ігор Насалик Новини Івано-Франківська
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