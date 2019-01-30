Насамперед знизимо тарифи і спрямуємо на потреби громадян український газ, – Юлія Тимошенко

Ціни на газ для населення будуть зменшені двічі одразу після виборів.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час розмови з людьми на ринку в Чернігові, йдеться на сайті партії.

Одночасно до парламенту буде поданий закон, який, за її словами, передбачатиме три головних пункти. "По-перше, на потреби людей спрямовується український газ. По-друге, ми передбачаємо, що прибуток для тих, хто видобуває газ, – не більше 30%. Це одразу поставить ціну на місце. По-третє, буде визначений термін, за який спеціальний орган повинен перерахувати ціну", – розповіла лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко наголосила, що це буде перший закон, який вона внесе до парламенту, і висловила впевненість, що народні обранці не зможуть не підтримати відновлення справедливості, на яке вже давно чекають громадяни.

Наступним кроком після зниження цін буде заборона на зростання тарифів – подібно до того, як це зробила сусідня Румунія, "заморозивши" тарифи до 2022 року, повідомила лідер "Батьківщини".

"Це першочергові дії, які я планую зробити. Між президентськими та парламентськими виборами – всього півроку. Якщо я як президент цього не зроблю, ви просто не проголосуєте за нас на парламентських виборах. Але я це обов’язково зроблю!" – запевнила вона.

Лідер "Батьківщини" побувала на ринку під час своєї поїздки Чернігівщиною, щоб поспілкуватися з людьми. Юлія Тимошенко придбала вишиванку для онучки Єви та зятя.