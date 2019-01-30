Прежде всего снизим тарифы и направим на потребности граждан украинский газ, – Юлия Тимошенко

Цены на газ для населения будут уменьшены дважды сразу после выборов.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время разговора с людьми на рынке в Чернигове, об этом говорится на сайте партии.

Одновременно в парламент будет подан закон, который, по ее словам, будет предусматривать три главных пункта. "Во-первых, на нужды людей направляется украинский газ. Во-вторых, мы предусматриваем, что прибыль для тех, кто добывает газ – не более 30%. Это сразу поставит цену на место. В-третьих, будет определен срок, за который специальный орган должен пересчитать цену", – рассказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко отметила, что это будет первый закон, который она внесет в парламент, и выразила уверенность, что народные избранники не смогут не поддержать восстановление справедливости, которое уже давно ждут граждане.

Следующим шагом после снижения цен будет запрет на рост тарифов – подобно тому, как это сделала соседняя Румыния, "заморозив" тарифы до 2022 года, сообщила лидер "Батькивщины".

"Это первоочередные действия, которые я планирую сделать. Между президентскими и парламентскими выборами – всего полгода. Если я как президент этого не сделаю, вы просто не проголосуете за нас на парламентских выборах. Но я это обязательно сделаю!" – заверила она.

Лидер "Батькивщины" побывала на рынке во время своей поездки по Черниговщине, чтобы пообщаться с людьми. Юлия Тимошенко приобрела вышиванку для внучки Евы и зятя.