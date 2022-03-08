Вона сказала, що якщо Україна буде перемагати на території і в повітрі, та знатиме, що нас не атакують з моря, то політичні розмови нашої країни за столом будуть сильнішими, голоснішими і з більшими аргументами.

До теми Ми вимагаємо, щоб нас негайно прийняли в Євросоюз, – Верещук

Україна довела, що маємо право сидіти за столом переговорів

Україна вже довела свою спроможність воювати, а світ вражений хоробрістю наших людей – жінок і чоловіків. Ми довели, що маємо право сидіти за столом переговорів як партнер із сильними світу. Ми маємо на це повне право,

– сказала Верещук.

За її словами, український народ, волонтери, журналісті та всі, хто підключились до цієї боротьби, підтримують президента Зеленського і дають йому повноваження та легітимність сідати за стіл перемовин з Путіним з сильних позицій.

Вона зазначила, що для цього нам потрібна підтримка. І якщо вона буде, тоді Україна буде на перемовинах від імені цілого цивілізованого світу, від усіх, хто стоїть за спиною Зеленського та українського народу. Бо зараз саме Україна прикриває усіх своїми тілами.

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