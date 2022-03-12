Водночас Зеленський наголосив, що не треба втрачати інтенсивності та надії. Адже від цього залежить перемога, передає 24 канал.

Ми маємо надзвичайні успіхи. Те, як увесь український народ чинить спротив цим загарбникам вже увійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію свого спротиву,

– запевнив президент.

Зеленський був максимально відвертим і не приховував, що ворог заводить на нашу територію нові й нові колони. Окупанти повсюди шукають для себе бійців.

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