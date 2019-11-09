Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США

Серед семи тисяч робіт майстрів клаптикові техніки зі всього світу квілт українки Наталії Лашко визнано найкращим.

Уперше в історії світового печворку роботи представників Асоціації майстрів клаптикового шиття України експонувалися на 45-му ювілейному Міжнародному фестивалі печворку в Х'юстоні (США). Це подія світового масштабу. Під час проведення заходу експонується більше тисячі робіт декоративно-прикладного мистецтва, туди приїздять понад 100 тисяч відвідувачів щороку з усіх куточків світу. Конкурсні програми фестивалю мають призовий фонд у розмірі 97 750 доларів й розподіляються між переможцями восьми категорій.

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Найвищу нагороду в номінації "Інноваційні клаптикові техніки" з призовим фондом у 5 тисяч доларів здобула українка – Наталія Лашко. В конкурсній програмі змагалися майстрині зі сорока країн та США. Всього відзнак та нагород отримали 101 майстриня, але лише вісім із них увійшли в топ найкращих робіт світу, серед них і квілт Наталії Лашко "…Шла до нього, наче місячна царівна".



Наталія Лашко / Фото з відкритих джерел

На фестивалі було представлено ще по одній роботі українських майстринь – Наталії Сафонової та Мірі Цой. Вони ще раз заявили світові про Україну та піднесли український печворк на якісно новий рівень розвитку та світового визнання.

Про мисткиню та зіркове майбутнє її робіт

Наталія Лашко, майстриня з Кам'янець-Подільського – одна із шести людей в світі, яка володіє технікою вишивки соломою. Цю техніку вона застосовує в клаптиковому шитті для створення унікальної краси портретних картин і клаптикових композицій. Усі її квілти дають можливість відчути глибину української душі та культури у візуальних образах. Саме її квілт "…Шла до нього, наче місячна царівна" здобув найвищу нагороду фестивалю, за перемогу в якому змагалися сім тисяч робіт майстрів зі всього світу.

Наталія Лашко, як переможець у своїй категорії, отримала можливість експонуватися в провідних музеях декоративно-прикладного мистецтва США та представляти свої роботи на профільних фестивалях і виставках протягом 2020 року. А також інформацію про майстриню, її роботу та Україну буде надруковано у всіх профільних виданнях Америки.

Такий професійний прорив і світове визнання українців відкривають нові шляхи для розвитку клаптикового шиття в Україні. Такі перемоги надають можливість майстрам брати участь у виставках світового масштабу в США, Канаді, Австралії та країнах Європи, експонувати й поширювати український стиль та унікальні авторські техніки. Ба більше, українці можуть запрошувати іноземних майстрів в Україну задля відвідування виставок клаптикового шиття й культурного обміну досвідом технік створення квілтів.

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Тим часом в Україні...

Знаково, що саме в цей період, завдяки особистому сприянню і підтримці Олега Топилка та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, фестиваль печворку отримав нову локацію – виставкові площі у Великій лаврській дзвіниці – для проведення виставки майстрів клаптикового шиття України двічі на рік – у травні та вересні. У той час, коли українські майстрині своїми виробами підкорили найбільший у світі фестиваль печворку в США, у Києві відбулася виставка "Осінь в стилі печворк" у Великій лаврській дзвіниці.

У рамках проєкту було презентовано 98 арт-об'єктів у вигляді квілтів та клаптикових виробів низки майстринь печворку України, які вже отримали визнання на міжнародних виставках у США та в країнах Європи – Наталії Лашко, Тетяни Богачук, Ганни Бовсуновської, Наталії Сафонової та Тетяни Левченко. Також уперше на фестивалі печворку в Україні експонувалася колекція авторських квілтів відомої американської майстрині Ронди Денней, виконаних у техніці пігментного фарбування тканин та художнього квілтингу.



Наталія Лашко / Фото з відкритих джерел

Центральним експонатом виставки став квілт Наталії Лашко "І постане Архангел Михаїл, той, що стоїть за синів народу твого" – виконаний в унікальній авторській техніці, аналогам якої немає у світі. Був пошитий повністю вручну в рамках проєкту "Військово-польовий арт" й особливий тим, що матеріялом для цього квілту послугувала військова амуніція бійців АТО, які повернулися з війни додому. Також вся композиція закріплена на використаних знаряддях РПГ. Для авторки цей квілт не просто текстильний виріб – це посвята й інтерпретація теми, що торкнулася кожного свідомого українця.

Планується, що наступний Фестиваль печворку в Україні пройде навесні 2020 року. Організатори запевняють, що після перемоги українок в Америці буде чим здивувати відвідувачів та поціновувачів цього мистецтва.

Пишаємося майстринями України!

Все буде печворк з Україною в серці!

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