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І нашим, і вашим: у Маріуполі засудили чоловіка, що воював і за Україну, і за бойовиків

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У Маріуполі засудили українського військового, що прийшов у ЗСУ з лав бойовиків
У Маріуполі засудили українського військового, що прийшов у ЗСУ з лав бойовиків / pravda.com.ua

У Маріуполі суд виніс вирок, яким на 6 років та 6 місяців ув'язнив чоловіка за те, що він брав участь у російсько-українській війні на боці бойовиків. Родзинки цій історії додає той факт, що після служби на російських найманців чоловік встиг повоювати і за Збройні сили України.

Про винесений Орджонікідзевським райсудом Маріуполя вирок повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Як встановили слідство та суд, чоловік, який родом з Кривого Рогу, вступив на службу бойовиків у липні 2014 році. Там він прослужив до квітня 2015 року й узяв участь у низці боїв:

  • поблизу Міусинська;
  • під Дебальцевим;
  • біля Фащівки;
  • у Старобешівському районі.

Цікаво, що через рік після служби на російських найманців чоловік передумав і вступив до одного з підрозділів Збройних сил України. У його складі він навіть цілий рік воював проти вчорашніх "побратимів".

Усі ці обставини та каяття криворіжця були враховані судом при визначенні покарання. Тому йому призначили лише 6 років і 6 місяців ув'язнення.

Чоловіка судили за статтею про створення й участь у незаконному збройному формуванні. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років за ґратами.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Офіс генпрокурора Новини Кривого Рогу Новини Маріуполя Війна на Донбасі Проросійські бойовики Збройні сили України Новини України
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