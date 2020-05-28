І нашим, і вашим: у Маріуполі засудили чоловіка, що воював і за Україну, і за бойовиків

У Маріуполі суд виніс вирок, яким на 6 років та 6 місяців ув'язнив чоловіка за те, що він брав участь у російсько-українській війні на боці бойовиків. Родзинки цій історії додає той факт, що після служби на російських найманців чоловік встиг повоювати і за Збройні сили України.

Про винесений Орджонікідзевським райсудом Маріуполя вирок повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Цікаво Українець воював за бойовиків, шпигував для ФСБ, служив у ЗСУ, а тепер іде під суд

Як встановили слідство та суд, чоловік, який родом з Кривого Рогу, вступив на службу бойовиків у липні 2014 році. Там він прослужив до квітня 2015 року й узяв участь у низці боїв:

поблизу Міусинська;

під Дебальцевим;

біля Фащівки;

у Старобешівському районі.

Цікаво, що через рік після служби на російських найманців чоловік передумав і вступив до одного з підрозділів Збройних сил України. У його складі він навіть цілий рік воював проти вчорашніх "побратимів".

Усі ці обставини та каяття криворіжця були враховані судом при визначенні покарання. Тому йому призначили лише 6 років і 6 місяців ув'язнення.

Чоловіка судили за статтею про створення й участь у незаконному збройному формуванні. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років за ґратами.