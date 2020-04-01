Українець воював за бойовиків, шпигував для ФСБ, служив у ЗСУ, а тепер іде під суд

На Рівненщині перед судом постане військовий Збройних сил України, який раніше воював на боці бойовиків на Донбасі і шпигував для російської ФСБ. Його підозрюють у державній зраді та участі у незаконному збройному формуванні.

Обвинувальний акт щодо чоловіка уже переданий до Рівненського міського суду, повідомляє прокуратура Рівненської області.

До слова На підмогу бойовикам на Донбас прибули російські військові, – розвідка

Чоловік у 2019 році вступив до лав однієї з бригад Збройних сил України, що дислокується на Дніпропетровщині. Буквально перед цим до лютого 2019 року він впродовж 2 років воював проти ЗСУ на Донбасі.

Можна було б подумати, що він "взявся за голову", але ж ні – після початку служби у Збройних силах бойовик шпигував на користь ФСБ Росії.

Чоловік збирав для агресорки інформацію про ротацію, переміщення і озброєння підрозділів ЗСУ. На думку прокуратури, це могло зашкодити обороноздатності країни.

Що загрожує бойовику?Його обвинувачують за статтями про державну зраду і участь у незаконному збройному формуванні. Обидві статті передбачають до 15 років за ґратами. Якщо провину чоловіка доведуть, найменше, що йому загрожує – 8 років.